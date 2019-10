Pide AMLO a medios sumarse a campaña contra adicciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los medios de comunicación para que ayuden a difundir los daños que causan las adicciones, porque esto contribuirá a aislar a los grupos criminales y avanzar en la pacificación del país.

“Si se orienta que esas drogas, sobre todas las químicas, son veneno y que destruyen", se puede dejar solas a las bandas criminales, aislarlas, sin consumidores, expuso en conferencia de prensa.

"Puede haber estos hechos de delincuencia, que nos preocupa mucho, estas bandas, sus jefes, toda esta actitud prepotente, ilegal; pero si no hay consumo, si los jóvenes se alejan de las drogas con información, orientación, pues es una manera de aislar a estos grupos".

El mandatario dijo que las adicciones son un problema que enfrenta en el país, que requiere mucha información, por lo que ya habló con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para que se amplíe la campaña dirigida a los jóvenes.

López Obrador subrayó que además de las Fuerzas Armadas, el Estado mexicano cuenta con otros instrumentos para garantizar la paz y la tranquilidad, como las campañas contra las adicciones, las políticas de medios y el presupuesto.

“Entonces, si intensificamos la campaña de orientación para no caer en el consumo de la droga vamos a avanzar mucho en la pacificación. Ese es el propósito”, enfatizó.

Ante las críticas que le hicieron a su gobierno por el operativo en Culiacán, para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, el presidente López Obrador aseveró que es muy difícil que se venza al Estado mexicano, ya que un instrumento importante es el presupuesto, que es de seis billones de pesos.

“Cuando dicen: ‘vencen al Estado’ está muy difícil; no hay ningún grupo, ninguna fuerza que tenga más poder que el Estado, porque no es nada más lo militar, que tampoco es despreciable, pero no se quiere usar o se debe de usar; es el presupuesto, es la política de medios de información, de comunicación”, remarcó.

ijsm