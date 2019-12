Pide AMLO rectificar y recortar a partidos; no descarta iniciativa preferente

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que no se haya aprobado en el Congreso la reforma para reducir el presupuesto a los partidos políticos, pero planteó volverlo a intentar y no descartó presentar una iniciativa preferente en la materia el próximo año.

En conferencia de prensa, consideró que "a lo mejor falto más explicación sobre la reforma, a veces porque hay la inercia, toman las decisiones arriba -los dirigentes- y algunos legisladores no se enteran bien”, por lo que planteó que volver a intentarlo y seguir insistiendo, “es posible volver a plantear la iniciativa”.

Incluso no descartó presentar una iniciativa al respecto, "porque es austeridad y austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios”, dijo el mandatario federal al reafirmar que no puede haber gobierno ni partidos políticos ricos con ciudadanos pobres.