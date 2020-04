Gobernador morenista Bonilla pide a Salud decir la verdad sobre víctimas

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reclamó al Sistema Nacional de Salud, más claridad y transparencia en el manejo de datos sobre la pandemia del COVID-19 que afecta al país pues la entidad tiene otras cifras donde son más del doble de los fallecidos por coronavirus de las que maneja el gobierno federal.

El cuestionamiento de Bonilla Valdez, surgió cuando el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, mostraba las cifras de defunciones por Covid-19 en Baja California, y el mandatario se percató de que el número de víctimas reportado por la federación no concordaba con las manejadas en la entidad; pues mientras la primera contabilizaba 31 muertos, su administración daba cuenta de 72 muertos.

El gobernador dijo que “es flaco favor el que le están haciendo al país cuando no dan los datos al día, porque no pueden hacer un reporte diario que está siete días atrasado”, afirmó.

“Yo sé que el presidente está muy preocupado por eso, lo conozco desde hace mucho año y sé (que) es incapaz de dar información que no es cierta, eso a mí me consta. Entonces yo creo que aquí alguien no está diciendo la verdad”, acusó Bonilla Valdez.

Dijo que “como gobernador siento que, al no presentar toda la información, se sacrifica a Baja California, (y) si se van a tomar decisiones como las que se están tomando, y vamos a basar en esta información esta decisión, tiene que estar completa”.

Bonilla afirmó que es responsabilidad de las instituciones manejar sus cifras con honestidad, pues las vidas de los mexicanos dependen de que estos números estén actualizados y disponibles.

