Pide el GCDMX no suspender salarios a las trabajadoras domésticas

Por ley, no hay fundamento legal para suspender o rebajar su pago, o despedirlas de su empleo sin la indemnización correspondiente.

El 99% de las trabajadoras del hogar no tiene un contrato escrito y el 97% no cuenta con seguridad social, advierten organizaciones sociales. La Secretaría del Trabajo de la CDMX ofrece a afectadas asesoría gratuita.

La Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México exhortó a empleadores y empleadoras a ser conscientes de la situación de las trabajadoras del hogar ante el coronavirus (COVID-19), y a que sean cubiertos sus salarios aun cuando no acudan a laborar durante esta jornada de sana distancia.

“En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, reconocemos y valoramos la importancia de su labor ya que las actividades que desempeñan favorecen la realización de las necesidades básicas de los hogares y posibilitan que los integrantes de las familias de la Ciudad de México desempeñen actividades económicas y sociales fuera del hogar”, indicó la dependencia al mando de Soledad Aragón.

Y recordó que como sector reconocido por la Ley Federal del Trabajo, con los mismos derechos que el resto de la población trabajadora, no existe fundamento legal para suspender o rebajar su pago, o despedirlas de su empleo sin la indemnización correspondiente.

Puso a disposición de las trabajadoras del hogar asesoría gratuita para la defensa de sus derechos laborales. La atención se brinda en todo momento, pero con atención especial en esta temporada en la pudieran cometerse despidos injustificados o a recortes en sus ingresos por las medidas de distanciamiento social.

Para ello, las personas trabajadoras del hogar pueden contactar a la subprocuradora de Atención a Mujeres, Lourdes Lezama, por teléfono, mensajes de texto y whatsapp.

PROTECCIÓN. Ocho organizaciones sociales exhortaron al gobierno mexicano y a las personas empleadoras a tomar medidas encaminadas a garantizar y proteger los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes frente a la pandemia COVID-19, se encuentran en una situación crítica, pues se enfrentan a despidos injustificados y recortes en sus ingresos por las medidas de distanciamiento social.

Las organizaciones Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Fondo Semillas, la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH), Hogar Justo Hogar, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Nosotrxs, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) y Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), expusieron que aquellas personas trabajadoras del hogar que no logran dejar de laborar por la necesidad de generar un ingreso cotidiano, se exponen más al virus por el desplazamiento a sus lugares de trabajo y por la labor de cuidados que realizan.

Mediante un comunicado afirmaron que la falta de protección social, la situación de pobreza moderada o extrema del 50.7% de los hogares de las trabajadoras del hogar y la situación de informalidad en la que laboran (99 % no tienen contrato escrito y 97% no cuentan con seguridad social), las convierte en uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a esta pandemia. “Los despidos o ‘descansos’ sin apoyo económico crecen de forma exponencial. Una de cada tres personas trabajadoras del hogar es jefa de familia, por lo que la pérdida o reducción de sus ingresos en este contexto las coloca a ellas y a sus familias en una situación de riesgo que condiciona su seguridad patrimonial y alimentaria”, expusieron las organizaciones.

Las asociaciones firmantes exhortaron también a las y los empleadores de personas trabajadoras del hogar a pagar de forma íntegra su salario durante la cuarentena, pese a que éstas no estén laborando, inscribirlas al Programa Piloto del IMSS para garantizar su acceso a la seguridad social y en caso de que continúen trabajando, asegurar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias del país.

“Exhortamos a quienes emplean personas mayores de 65 años, con enfermedades o padecimientos crónicos y mujeres embarazadas o en periodo lactancia, garanticen las medidas de aislamiento correspondientes por decreto federal”, advierten en el comunicado.

Señalaron que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben destinar recursos económicos a las personas trabajadoras del hogar que perdieron sus ingresos y se encuentran por debajo de la línea de pobreza, además de impulsar medidas y protocolos orientados a reducir la vulneración de derechos de éstas frente a la pandemia.

Con el hashtag #CuidaAQuienTeCuida y #ContagiemosSolidaridad las organizaciones exhortarán a la ciudadanía este 30 de marzo a que a través de sus redes sociales promuevan los derechos de las personas trabajadoras del hogar frente a esta crisis, sensibilice sobre éstos a las y los empleadores con los cuales tienen contacto y los canalicen con las organizaciones e instituciones que brindan asesoría en esta materia.