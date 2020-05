Pide German Martínez a la 4T no traicionar la división de poderes

El senador de Morena, Germán Martínez advirtió que la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe traicionar la división de poderes en México en México y anunció que su voto no será un cheque en blanco a la hora de aprobar o no la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"La cuarta transformación no debe traicionar la división de poderes y sí debe re orientar el gasto en salud...", estableció.

Recalcó que si el objetivo de esa Ley es re orientar el gasto en salud y mantener el control parlamentario, la división de cuentas y la transparencia su voto será a favor, de lo contrario no contarán con él.

El político michoacano criticó lo mismo a quienes se oponen a todo lo que propone el presidente López Obrador como a los que también le respaldan e incurren la lambisconería.

"Quienes auguran una tragedia nacional con apetito de muerte son carroña pura, pero quienes le dicen sí a todo al presidente son lambisconería pura el congreso va a examinar las reformas a la ley de responsabilidad hacendaria...", estableció.

Explicó que a través de una iniciativa que presentó como Opinión Legislativa se podrían canalizar más de 10 mil millones de pesos para la atención en salud.

"Para dar 10 mil millones de pesos al IMSS bienestar que atiende a los más desfavorecidos de manera gratuita, que atienden a los más pobres de este país de manera gratuita", expuso.

