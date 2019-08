Pide PAN al gobierno garantizar autonomía a titular de CNDH

Marko Cortés Mendoza destacó la importancia de que el organismo se mantenga autónomo y no se dependiente ni sometido a los intereses del Ejecutivo Federal.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llamó al gobierno Federal a que en noviembre próximo, en el proceso legislativo de renovación o confirmación del titular de la CNDH no vaya a “tener la tentación de buscar tener ahí a un incondicional”, y garantice autonomía a quien la presida.

En el primer informe de actividades de la senadora Kenia López Rabadán, comentó que el Senado tendrá en breve la “altísima” responsabilidad de confirmar o renovar “a quien se encuentra y ha desempeñado dignamente el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

Ante el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, planteó a las fuerzas políticas representadas en el Senado, tener en la CNDH “a una persona auténticamente autónoma, que no se deje presionar, que no se deje someter, así como lo has hecho bien estimado Raúl”.

Destacó la importancia del organismo autónomo porque es dijo el que "puede hacer recomendaciones, que apela por el derecho de todas y todos, porque se respeten nuestras garantías ante las autoridades federal, estatales, municipales, y ante cualquier Poder".

En este marco, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró su llamado al gobierno federal para que "no vaya a tener la tentación de buscar a un incondicional" para encabezar el órgano defensor de los derechos humanos,

“Confío que los legisladores del PAN, del PRI, del PRD, de MC y el independiente, esto no lo van a permitir. Queremos una Comisión Nacional de Derechos Humanos auténticamente autónoma, no dependiente ni sometida a los intereses del Ejecutivo federal”.

havh