Pide Save the Children no separar a niños de sus familias en caravana migrante

La organización “Save the Children” manifestó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes que integran esta nueva Caravana de migrantes sobre todo centroamericanos que buscan cruzar territorio nacional rumbo a los Estados Unidos y advirtió que la respuesta que reciban por parte del gobierno mexicano será fundamental para salvaguardar su bienestar y salud mental

De entrada pidió al gobierno mexicano no separarlos de sus padres o familiares ni remitirlos a las estaciones migratorias pues advirtió que sería una experiencia traumatizante que les generará mucha ansiedad y estrés.

“Es importante que no sean separados de sus familiares ni que sean remitidos a centros de detención. Asimismo, para quienes se encuentran no acompañados, es importante que se busquen cuidados alternativos”, afirmó Jorge Vidal Arnaud, Director de Programas de Save the Children en México.

Recordó que niños y adolescentes han enfrentado un largo viaje, salir de casa y bajo las condiciones en las que lo han hecho, resulta ser una experiencia traumatizante, que genera mucha ansiedad y estrés.

Además, dijo que es necesario habilitar espacios adecuados y seguros que brinden una atención integral durante la espera de la resolución de su situación migratoria.

En este sentido, dijo que la respuesta institucional del gobierno mexicano debe estar sustentada en el procedimiento de protección y restitución de derechos conferidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, independientemente de su estatus migratorio.

Durante 18 meses, la organización ha logrado documentar las razones por las cuales niñas, niños y adolescentes huyen de sus países de origen, así como las condiciones en las que viven actualmente en los albergues temporales mientras esperan la resolución de su situación migratoria por parte del gobierno mexicano y del estadounidense.

Save the Children recordó la importancia de que los gobiernos trabajen de manera coordinada y corresponsable para generar mecanismos transfronterizos de protección de la niñez durante el ciclo migratorio, con el fin de garantizar el acceso a sus derechos mientras viajan, hasta que sea posible una solución duradera como la integración, el retorno voluntario o el reasentamiento en un tercer país.

“Una coordinación efectiva entre países de origen, tránsito, destino y retorno ayudaría a proteger a miles de niñas, niños y adolescentes migrantes de las redes de trata y explotación, contribuiría a lograr la reunificación familiar segura y podría prevenir la migración insegura e irregular de la niñez. Es importante que todos los estados involucrados pongan en marcha estos mecanismos y se ponga a la niñez en el centro de la toma de decisiones de política migratorias”, detalló Vidal Arnaud.

ijsm