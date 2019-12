Pide STPS a empresas cumplir con responsabilidades laborales

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, indicó que es absolutamente violatorio de las leyes y de los derechos laborales que trabajadores sean despedidos en el último mes del año. “No hay justificación que se dé de baja en diciembre para recontratar en enero”, advirtió.

Por ello, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria hizo un llamado a las empresas donde han identificado movimientos irregulares, a fin de evitar despidos en este último mes del año.

Señaló que quizá los patrones no tienen conocimiento de esta práctica, porque las bajas funcionan en empresas subcontratistas, "pero ello no quiere decir que no tengan responsabilidad con sus trabajadores. Hacemos un llamado a las empresas a cumplir con sus responsabilidades laborales”, dijo.

Asimismo, expresó que el pago del aguinaldo es obligatorio e incluye a las trabajadoras del hogar, por lo menos se deben pagar 15 días, y cuando no se haya cumplido el año deberá darse la parte proporcional. Este viernes es la fecha límite para cumplir con esta obligación patronal.

“El despido sólo se justifica cuando el empleo sea eventual o por obra”, indicó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al manifestar que este tipo de simulaciones son contrarias a la Ley Federal del Trabajo.

Alcalde Luján aceptó que ese tipo de prácticas se realizan desde tiempo atrás, por lo que no son nuevas y tienen como objetivo evadir el pago de cuotas y prestaciones como el aguinaldo y las vacaciones.

Ante ello refirió que “estamos monitoreando a las empresas mediante inspecciones, no son nuevas (estas prácticas), se llevan a cabo desde tiempo atrás, porque durante mucho tiempo no hubo consecuencias, las trabajadoras y los trabajadores pueden acudir a interponer su queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo”, indicó.

ijsm