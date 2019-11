Piden a Putin vetar ley para declarar "agente extranjero" a personas físicas

Defensores de derechos humanos y personalidades de la cultura enviaron hoy al presidente de Rusia, Vladímir Putin, una solicitud para que no firme una ley enmendada que permitiría declarar "agentes extranjeros" a las personas físicas que colaboren con medios foráneos que ya tengan esa condición.



"El primer artículo del Código Civil expresa que la injerencia en la vida privada es inadmisible, que la realización de los derechos civiles es voluntaria. El presidente no debe firmar esta ley", afirman en un comunicado publicado en el sitio web del movimiento "Por los derechos humanos" y que ha sido firmado por 60 personas.



Además de activistas sociales, el texto fue suscrito por reconocidos músicos, escritores, actores, cineastas, editores, sociólogos y políticos.



Según el documento, la enmienda no solo es "absurda desde el punto de vista jurídico, sino que es abiertamente anticonstitucional".



Los firmantes alegan que la enmienda está redactada de tal modo que el ciudadano afectado "no podrá prever de antemano las consecuencias de la aplicación de la ley",



"Esta ley atenta contra los principios constitucionales básicos, y su aplicación y no habrá prácticamente posibilidades de ser apelada", señalaron.



Los firmantes consideran que "la etiqueta de agente extranjero desacredita a la persona ante sus conciudadanos, rebaja su dignidad pese a que no ha hecho nada malo o ilegal y no cumplió la voluntad de clientes extranjeros".



Esta ley, añade la solicitud, "implementa medidas de coerción" relacionadas con el derecho de los ciudadanos a recibir y difundir libremente informaciones de cualquier fuente".



Rusia aprobó en 2017 una ley que permite declarar "agentes extranjeros" a los medios foráneos que difunden información en el país, en respuesta a la orden dada por Washington a la televisión rusa RT (antigua Russia Today) y la agencia Sputnik para registrarse como tales en Estados Unidos.



En la actualidad, la lista de los medios que operan como "agentes extranjeros" incluye nueve medios, entre ellos la emisora Voz de América, uno de los servicios nacionales de Radio Libertad, el canal "Nastoyaschee vremia" (Tiempos Actuales) y varios portales.



Estos medios deben señalar ese estatus en sus productos (artículos, programas de radio o televisión, etcétera) y rendir cuentas sobre su actividad a las autoridades rusas, requerimiento que se extendería a las personas físicas a la que de les dé esa condición.



El pasado 21 de noviembre la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, también hizo un llamamiento a la Duma a "abstenerse de aprobar" el proyecto de ley, que sin embargo ha salido adelante tanto en la Cámara Baja como en el Senado.



Para la comisaria esa ley permitiría a las autoridades rusas declarar "agente extranjero" a cualquiera que difunda información o reciba financiamiento extranjero, y señaló que de ser aprobada "solo empeoraría la situación" con limitaciones incompatibles con las normas internacionales en materia de derechos humanos