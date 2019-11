Piden senadores diálogo con EU para clarificar alcances sobre considerar a cárteles como terroristas

Los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores y de América Latina, Héctor Vasconcelos y Vannesa Rubio, respectivamente demandaron privilegiar el diálogo diplomático con Estados Unidos para clarificar los alcances que tendrían considerar a los Cárteles mexicanos como terroristas, mientras que la Presidenta de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa aseguró que se mantendrán atentos al curso que siga esta situación para reaccionar en consecuencia.

“En lo personal me parece que es muy desafortunado que surja la idea de declarar terroristas a los cárteles mexicanos, al crimen organizado mexicano, en primer término, es una actitud unilateral de los Estados Unidos que en nada contribuye a la cooperación que debe existir entre los dos países para poder hacer frente al problema del crimen organizado”, estableció el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos.

El PAN a través de Gustavo Madero consideró inaceptable una intervención unilateral de Estados Unidos, pero consideró también inaceptable negarse a la cooperación bilateral para atacar el problema del narcotráfico en México.

“Los problemas que enfrentamos exigen la colaboración internacional, no la intervención unilateral, esa es inaceptable, pero también es inaceptable negar la necesidad de cooperar de manera soberana entre dos países para combatir problemas que nos rebasan a cada país en lo individual, como el narcotráfico”, indicó La presidenta del Senado, Mónica Fernández aseguró que la Cámara Alta se mantendrá atenta al curso que tome esta situación para reaccionar en consecuencia.

Entrevistados por separado, los senadores reconocieron la facultad que tiene el gobierno de Estados Unidos para declarar como terroristas a los carteles mexicanos pero rechazaron la implicación injerencista que tiene esa medida pues abre la puerta a que ese país combate a narcotraficantes incluso en territorio nacional.

“Cada gobierno está en su facultad de declarar a cualquier grupo como considere, es un tema de soberanía, lo que no se vale es cualquier implicación que esto pudiera tener de naturaleza injerencista”, advirtió la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el caribe del Senado, Vanessa Rubio Márquez.

Sin embargo el senador panista, Damián Zepeda criticó que esta crisis ha sido generada por la falta de combate al crimen organizado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

“La percepción es que hay un acuerdo tácito con el crimen, no tengo para afirmar que hay un acuerdo firme, abierto, porque no tengo la evidencia, pero de que cayeron los decomisos, de que no se está combatiendo el crimen es una realidad, y si a eso le sumas una ley de amnistía y reuniones de secretaría de gobernación con el crimen, pues cualquiera pensaría que hay al menos un acuerdo de entendimiento”, sostuvo.

ijsm