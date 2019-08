Pierluisi asume la gubernatura de Puerto Rico entre dudas de legalidad

Este viernes se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló al cargo de gobernador de Puerto Rico, y este lo asumió Pedro Pierluisi después de que la Cámara de Representantes aprobase su candidatura como nuevo secretario de Estado.

La ley puertorriqueña indica que si renuncia el gobernador, le sucede el canciller.

Sin embargo, Pierluisi, antiguo representante de Puerto Rico en el Congreso de EU, no cuenta todavía con la luz verde del Senado, que votará esta semana próxima, por lo que su cargo todavía podría verse revocado.

De hecho, Puerto Rico debate si es necesaria esta votación del Senado o no. El exgobernador Rosselló afirmó que la ley establece que no será necesario, pero expertos en derecho portorriqueño creen que la juramentación de Pierluisi es inconstitucional.

Por ello, se podría abrir otra crisis política en el país si el Senado no ratifica la decisión de la Cámara baja. De hecho, el presidente de la Cámara alta, Thomas River Schatz, expresó su oposición a la candidatura, según medios locales.

Los manifestantes que lograron expulsar a Rosselló tras la filtración de una serie de chats donde el exgobernador insultaba a una infinidad de figuras públicas boricuas se manifestaron de nuevo afuera de La Fortaleza contra el nombramiento de Pierluisi, a quien acusan de conflicto de intereses.

Desde dentro, el nuevo gobernador reconoció su problemática designación: “Si el Senado me ratifica, seré gobernador hasta el 2020. Si el Senado no me ratifica, seré gobernador hasta el próximo miércoles”.

En este caso, la controversia está servida, porque la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la línea sucesoria, mostró su disposición a aceptar la gubernatura si el Senado no aprueba el nombramiento de Pierluisi.

Esto significaría que Vázquez ha cambiado de opinión, porque el pasado domingo, con la cancillería vacante, renunció a suceder a Rosselló tras protestas populares que la repudiaban por supuesta corrupción.