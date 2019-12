PISA: Evaluación o “pase directo” a la incertidumbre

Recientemente, se han publicado los resultados 2018 de la prueba PISA (Programme for International Student Assesment) que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que evalúa las competencias en matemáticas, ciencias y lengua para alumnos de 15 años de edad entre los países miembros de dicha organización, de la cual México forma parte.

El resultado de los estudiantes mexicanos, por debajo del promedio entre las naciones evaluadas no representa ninguna sorpresa y se mantiene desde el año 2000; tampoco entre 2015 (evaluación previa) y 2018 existieron cambios significativos en el modelo educativo que pudieran predecir una mejora. Si bien, estaba en marcha una Reforma Educativa, su implantación en las aulas recién iniciaba en 2018 cuando fue interrumpida y posteriormente sustituida por la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, misma que aún es incipiente, deja muchas dudas y espacios por resolver, antes de poder valorarla como la verdadera palanca de cambio educativo que el país necesita, incluso algunos críticos piensan que representa un retroceso.

El Secretario de Educación señaló que los resultados de la prueba PISA 2018 son un buen insumo para revisar áreas de oportunidad; que lo piense así, es una excelente noticia, porque después de desmantelado el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), nuestro Sistema Educativo nacional corre el riesgo de caminar a ciegas sin evaluaciones independientes y objetivas. Por otro lado, de manera infortunada, su afirmación fue seguida por la descalificación, indicando que PISA es una prueba diseñada por países ricos (los miembros de la OCDE), de lo que se podría inferir que no la considera adecuada para México, y también, en su propia voz escuchamos una comparación entre los resultados de México y el resto de Latinoamérica (el dicho popular reza: “mal de muchos, consuelo de tontos”). Creo que las justificaciones salen sobrando y, más aún, cuando los resultados pasados no son su responsabilidad. Sin embargo, sí lo son, las acciones emprendidas por la Cuarta Transformación, mismas que han insistido, surgen de un “Acuerdo Nacional”, no obstante, que su gran orgullo es “no haber dejado ni una coma” de lo construido con anterioridad y de no haber modificado ni una coma de su proyecto reformador en su etapa legislativa, poniendo en duda el alcance democrático que un “Acuerdo” exigiría. Tampoco es extraño, ya que desde que se fundó nuestro país, la educación ha sido un botín político del grupo en el poder o de la ideología dominante, ha sido un medio para conseguir sus fines, una herramienta de adoctrinamiento; por momentos de manera más evidente o descarada que en otros. Se podría decir, que la educación en México nunca ha sido un fin en sí misma (de allí vienen muchos de nuestros problemas en este tema); esa lección no la hemos aprendido, y en la Nueva Escuela Mexicana, no observo un cambio significativo capaz de provocar algo distinto. Sin embargo, como mexicano, mantengo un alto deseo de estar equivocado y que el resultado de esta nueva Reforma tenga un beneficio real para nuestros niños y jóvenes, y finalmente para nuestra sociedad.

Dejemos hasta aquí a México, a sus resultados históricamente malos en PISA, a sus autoridades educativas con sus justificaciones poco afortunadas y sus acciones que la historia se encargará de juzgar para bien o para mal y cuyo costo en última instancia lo pagaremos todos (como siempre).

Para la educación mexicana, PISA ¿Debería importar?

En lo más general parece evidente que sí debería importarnos. No solo porque no podemos aislar a nuestro país del resto del mundo y en ese contexto es necesario conocer los resultados de logro educativo de nuestros alumnos comparado con los alumnos de otros países (aún con las críticas que podríamos entablar acerca del concepto del “logro educativo” que usa la OCDE). Quizá, debería ser suficiente el hecho de que esas mediciones permiten situar nuestra realidad y desde allí poder iniciar un proceso de mejora.

Por otro lado, las pruebas de la OCDE han sido trivializadas. No sólo en México hemos sido testigos, los últimos años, sobre cómo la educación finlandesa se mostró como un modelo aspiracional en todo el mundo debido a sus resultados en esas pruebas, y, de manera mediática, bajo una interpretación errónea de la misma, se ha pensado que hay recetas simples para la calidad educativa, y que “descafeinando la educación”, con pocas horas de escuela, pocas o nulas evaluaciones en los primeros años, sin tareas en casa se pueden alcanzar los altos estándares de Finlandia. En realidad, el tema es más complejo que eso y está ligado a aspectos ambientales, entre los que se encuentran por ejemplo la alimentación y la salud, pero también los de la cultura y las tradiciones como una forma de autoridad que ligan al individuo con lo social entre lo que destaca lo educativo. En Finlandia, los buenos resultados no se dieron por “no dejar tareas”, es una conjunción de factores en los ámbitos señalados, donde los niños, incluso desde antes de su nacimiento, están sujetos a mejores condiciones ambientales y culturales, y, ello también permite ahora explicar los buenos resultados en la última evaluación. En ella, sobresalen los países asiáticos encabezados por China. En todos esos casos, se reconoce mundialmente su gran tradición cultural hacia el trabajo arduo, el esfuerzo y la disciplina. Ahora con esos referentes provenientes de Asia ¿Qué haremos? ¿Promovemos la cultura del esfuerzo o continuamos con la cultura light, sin tareas y sin exámenes? ¿Dejamos en un cajón los resultados de PISA y recomendaciones de la OCDE? ¿Atendemos los problemas de raíz? ¿O diseñamos una prueba a nuestra medida donde podamos salir mejor evaluados? Responder “sí” a esta última pregunta es equivalente a justificar los malos resultados, es engañar y peor aún, autoengañarse; lo cual según con J.P. Sartre, nos situaría frente a la definición de la “mala fe”.

Otros detractores de la prueba PISA indican que los organismos como la OCDE sólo atienden a los intereses de las grandes economías y en último caso al libre mercado. Hoy, también está de moda culpar al neoliberalismo de todos nuestros males. Veamos qué mide la prueba y si efectivamente sólo atiende a dichos intereses:

LENGUA

La lengua materna, de acuerdo con la tradición filosófica alemana, es constitutiva de mundo. La lengua se amalgama con el pensamiento, de tal manera que los seres humanos no podemos pensar lo que no está en las estructuras formales de nuestra lengua.

Orwell lo ejemplifica muy bien en su novela “1984”, donde describe un régimen autoritario cuya principal estrategia de control, además limitar la información, de manera intencional, trata de acotar el lenguaje a un mínimo de conceptos y estructuras para evitar que sus ciudadanos piensen. Pensamiento y lenguaje no son lo mismo, pero no se pueden separar, el uno no acontece sin el otro. Pues bien, es claro que, al medir las habilidades y competencias lingüísticas, la prueba PISA está midiendo de manera indirecta, si nuestros alumnos tienen la capacidad de acceder a estructuras de pensamiento elevadas o elementales.

MATEMÁTICAS

El desarrollo de competencias matemáticas, de manera análoga al leguaje (pero en este caso, el que se considerada universal), permiten construir estructuras de pensamiento lógico y son la herramienta indispensable para conectarnos con la realidad, sin las matemáticas, es imposible comprender el universo que nos rodea y su complejidad asociada.

CIENCIAS

Las competencias científicas, son indispensables en un mundo donde el conocimiento se renueva a velocidades vertiginosas, brindan a los seres humanos el pensamiento crítico, la creatividad y la metodología necesarias para convertirse en agentes de cambio y transformar la realidad. Sin las ciencias, ninguna sociedad moderna tendrá un futuro prometedor. Quien no está en el mundo de la creación del conocimiento, está en el de los consumidores de conocimiento. Aislarse de esa realidad podría ser demasiado costosa para cualquier sociedad. Como mexicanos, ¿De qué lado queremos estar?

Y bien, PISA ¿Importa?

Desde mi perspectiva, lo que los resultados de PISA nos dicen, es: los jóvenes mexicanos de 15 años no están alcanzando los estándares de pensamiento, de comprensión de la realidad, ni las competencias necesarias para crear conocimiento y transformar dicha realidad, como lo hacen jóvenes de la misma edad en otras partes del mundo.

¿Qué hacemos para cambiar esa realidad? Para empezar, reconocerla, no negarla; atenderla, no justificarla; entenderla, no minimizarla. No se trata solamente de subir los puntajes entrenando alumnos para responder pruebas, eso sería aún más lamentable, sólo haría más evidente que no estamos entendiendo que PISA importa, pero lo más importante por qué y para qué importa.