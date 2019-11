¿Pistoleros o terroristas?

Los daños de la masacre de la familia LeBarón escalan. Si el gobierno federal pensaba que podía minimizarlos y cambiar de página se equivocó.

Un grupo de congresistas republicanos, todavía pequeño pero en crecimiento, entre ellos Chip Roy y Lindsay Graham, demanda que el gobierno norteamericano clasifique a los pistoleros de los cárteles mexicanos como terroristas.

Se trataría de un cambio cualitativo de alto riesgo.

Abre la puerta a una intervención directa, sobre el terreno, de grupos de fuerzas especiales del Ejército norteamericano, justo como lo hacen en países de Oriente Medio.

Una falla en la seguridad pública impacta así en la seguridad nacional. Esos congresistas no ven mayores diferencias entre los cárteles mexicanos y el Estado Islámico. Cuidado.

La agenda del canciller Marcelo Ebrard ya es abultada. Tendrá que dejar asuntos de lado y concentrarse en este tema que es prioritario.

¿Condonación de impuestos?

La semana pasada el presidente López Obrador dijo que usaría de manera intensiva los tiempos oficiales a los que tiene derecho el Gobierno en radio y televisión para difundir la campaña contra las adicciones.

Ayer, ante concesionarios de medios, dijo que explorará la posibilidad de desaparecer esos tiempos, pues tiene otras formas de estar en contacto con la gente, como su conferencia mañanera.

Confunde la gimnasia con la magnesia. Los tiempos oficiales son muy útiles en campañas de salud, de cuidado del ambiente, de educación, no para los jaloneos políticos del día, como ocurre con las mañaneras.

Dejar de usar los tiempos oficiales es un eufemismo para decir “condonación de impuestos”, justo unos días después de que el partido en el gobierno y sus aliados cancelaran legalmente esa práctica. ¿En qué quedamos?

Justo reconocimiento

El Coneval reconocerá ese viernes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde.

Se distingue por su innovación e impulso a la cultura de las buenas prácticas en la administración pública.

La institución responsable de evaluar las políticas públicas avala así el diseño de instrumentos tecnológicos, sobre todo en el portal del programa, para un seguimiento puntual del programa estelar de la dependencia y uno de los centrales de la 4T.

Disciplina con el líder

El Presidente llamó a Palacio a los legisladores de la 4T, es decir, a las mayorías morenistas, pero también a los petistas y de Encuetro Social.

Y llamar a la chiquillada se debe a que en temas presupuestales el Ejecutivo no quiere ver los berrinches que se han presentado en otros temas. El presupuesto en la 4T no está a debate y no deberán moverlo.

La disciplina parece estar en firme. Lástima que este acto republicano se haya visto manchado porque en el Congreso, mientras tanto, se denunciaba un fraude electoral (en la elección para el Presidente de la CNDH) después de un conteo voto por voto de la oposición.