Plácido Domingo visitará México

Plácido Domingo anunció que vendrá a México para celebrar 60 años de su debut en el Palacio de Bellas Artes, efectuado en 1959. “Tengo la intención de realizar un concierto en México para acordarme y celebrar seis décadas desde que debuté con el Borsa de Rigoletto en la temporada de ópera. Parece que fue ayer, cómo se pasa la vida. Me hubiera gustado estar ahí, pero estaremos muy pronto”, dijo a través de un video transmitido en los Premios Batuta el sábado por la noche.

Asimismo, el tenor agradeció el reconocimiento del comité organizador por incluirlo entre los galardonados, a sus colegas del gremio de la música clásica y a sus amigos: Fernando Lozano, Carlos Esteva y Eduardo Mata, con quienes inició la carrera.

reconocimiento. En su primera entrega, los Premio Batuta reconocieron a los grandes maestros de la música clásica en memoria al director de orquesta Eduardo Mata, explicó René Platiní, director de Coros de México Orquesta Sinfónica. Por ello, la batuta de oro de 24 kilates fue entregada a Irasema Terrazas, María Luisa Tamez, David Rodríguez de la Peña, Enrique Batiz, Fernando Lozano y Carlos Esteva, entre otros. Además, el Premio Crónica, Horacio Franco, los compositores Michael Nyman y Leo Brower, agradecieron la presea a través de un video.

En su discurso, el director de orquesta Fernando Lozano, expresó que se debe creer en la música como una posibilidad para transformar esta sociedad. “Hay que formar orquestas juveniles, no vamos a terminar con la delincuencia a través de las balas. Los delincuentes se hacen en una sociedad que no los ayuda, protege y forma. La música, y especialmente la orquestal, nos permite inculcar, en los niños y jóvenes, orden, disciplina, trabajo en equipo y respeto, tanto por ellos mismos, como por la música y nuestra ciudad”.