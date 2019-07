Plan contra adicciones atenderá salud mental: Conadic

Gady Zabicky Sirot, recientemente designado como nuevo titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), aseveró que ante el reto que representa atender los problemas adictivos en el país, se debe atender la salud mental de la población. “Las dependencias, el abuso, los problemas relacionados con sustancias no son ajenos a la salud mental de nuestra población, sino que están incluidos”.

Enfatizó que el país debe estar atento a un problema inédito que no estaba “en el radar” y son los migrantes, ya que nuestro país está en una situación delicada, debido a que los migrantes están en todo el territorio nacional “y junto con ellos vienen una serie de problemáticas, como que puedan ser reclutados por el narcotráfico o puedan ser personas que están haciendo el trasiego de drogas”.

De ahí que se deba hacer un trabajo muy importante, abundó, con las secretarias de Salud, de Educación “tenemos que ver los contenidos de los Libros de Texto, ver cómo se capacita a las familias y los maestros.

“Con mucha delicadeza —sostuvo—, debemos ver qué queremos sembrar en la mente de nuestros jóvenes”, para seguir avanzando y modernizando nuestro pensamiento, sostuvo, sobre todo con los niños y jóvenes y evitar que se vuelvan futuros consumidores de drogas, y tenemos que protegerlos, “el objetivo deberá ser llegar, de ser posible a una nulidad en el consumo”.

Así lo estableció Zabicky Sirot en el marco de la presentación de los informes Mundial de Drogas 2019, de la ONU, y el Informe Sobre la Situación de las Drogas en México y su Atención Integral 2019, al tiempo que advirtió que se debe hacer universal el acceso de atención y servicios a toda la sociedad, ya que hay una parte importante de la ciudadanía, que sabe que tiene una enfermedad, que quiere atenderse y, sin embargo, no tiene el acceso irrestricto las 24 horas del día.

Respecto a la reducción del daño, el titular de la Conadic señaló que deberá ser un concepto operativo, que no sea sólo “intercambiar jeringuillas, sino educar a los usuarios a que si no pueden o no están dispuestos a dejar de consumir cualquiera de los venenos que hayan elegido, siguen teniendo derecho y ameritan un tratamiento médico y humano, y el ser consumidores no los convierte en ciudadanos de segunda clase”.

También resaltó la necesidad de “apretar”, las leyes antitabaco, regular los dispositivos electrónicos, los cigarros sueltos que se venden en la calle, repensar la edad de inicio de consumo de alcohol, así como las nuevas maneras de convivencia en la población”.