Plantean registro nacional de agresores sexuales de menores

El PAN en el Senado a través de Josefina Vázquez Mota planteó la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales contra menores de edad que contenga los datos de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de carácter sexual a partir del cual se puedan tomar medidas preventivas en el entorno familiar y en sus espacios naturales de convivencia.

Se estima que cerca de cinco millones de niñas y niños padecen violencia sexual, pero sólo uno de cada 10 delitos se denuncia.

La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, aseveró que en la actualidad no se conoce el nivel de profundidad y recurrencia de los delitos de índole sexual que cada día se cometen contra niñas, niños y adolescentes.

Además, reconoció que las acciones para la prevención y combate han sido muy limitadas con consecuencias sumamente graves.

Vázquez Mota, presentó una iniciativa para crear un registro de consulta pública que contenga los datos de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de carácter sexual contra niñas, niños y adolescentes, a fin de que se puedan tomar medidas preventivas para dotarlos de una mayor protección.

Aunque no se cuenta con datos consistentes, agrega, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (ADIVAC), señala que cerca de cinco millones de niñas y niños padecen violencia sexual, pero sólo uno de cada 10 delitos se denuncia y de éstos únicamente el 1.5 por ciento llega a juicio.

Asimismo, añade, se estima que aproximadamente el 90 por ciento de las agresiones por violencia sexual contra menores de edad provienen de personas cercanas, entre el 60 y el 85 por ciento de las veces se trata de familiares.

El documento advierte que los pederastas procuran acercarse a espacios donde pueden convivir con menores de edad, y que por lo general no abusan una sola vez, ni de una sola víctima, por lo que considera necesario impulsar medidas que puedan contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil, atendiendo el interés superior de la niñez.

Por ello, propone crear un registro público nacional a través del cual se informe sobre los agresores sexuales que han sido sentenciados por la comisión de un delito en contra de personas menores de edad, el cual deberá estar disponible en los portales electrónicos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.