Playas Caletilla y Carabalí de Acapulco, aptas para uso recretivo

Las playas Caletilla y ­Carabalí, del municipio de Acapulco, en Guerrero, ya son consideradas aptas para su uso recreativo, informó la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Ambas playas, que estaban clasificadas como no aptas para uso recreativo, ya cumplen con los niveles de seguridad requeridos, con valores de 173 enterococos NPM por cada 100 mililitros de agua en la Playa Caletilla y 41 en la playa Carabalí, menores al límite de 200 NMP por cada 100 mililitros estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar una playa como apta.

Ante ello, de las 273 playas monitoreadas en los 17 estados costeros del país, 270 se encuentran aptas para el uso recreativo en este periodo vacacional.

Sólo las playas Hornos, Suave y Manzanillo en Acapulco, Guerrero, continúan en su clasificación como no aptas para su uso recreativo, al seguir rebasando el límite permitido por la Cofepris en apego a lo establecido por la OMS.

La vigilancia y el monitoreo se mantendrán en esas playas para determinar que la calidad de agua de mar cumpla con el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud.

La dependencia federal añadió que en la página en Internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se modifican los resultados ya publicados, debido a que este último monitoreo se efectuó en periodo extraordinario, pero los resultados se publicaron antes del periodo vacacional.