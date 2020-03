“Podemos controlar nuestros genes y evitar enfermedades”

Hipócrates decía “que la comida sea tu alimento y el alimento, tu medicina”, aforismo que no puede ser más pertinente y urgente frente a las enfermedades causadas por nuestra mala alimentación, más aún en México donde siete de cada 10 padecen sobrepeso u obesidad. Somos además el país con el mayor índice de obesidad infantil en el mundo.

La correlación entre alimentación y salud no es ningún secreto, sin embargo, la información sobre ésta y su vinculación con la salud emocional y la actividad física son retomadas en un abordaje llamado “nutrición molecular”, desarrollado por la mexicana Daniela Gordillo Bastidas, investigadora del Tec de Monterrey.

“La nutrición molecular hace un enfoque diferente hacia la biología molecular y a la genética”, señala en entrevista. La genética estudia los genes, los cuales no podemos cambiar, son los mismos con los que nacemos y permanecen toda nuestra vida, son heredados y no podemos hacer nada al respecto, no existe aún cirugía plástica para ellos”. Lo que sí se puede cambiar, añade, es cómo los encendemos o apagamos a través de nuestro patrón de consumo y alimentación. “Eso es la nutrición molecular: cómo puedo yo apagar y encender genes a través de alimentos y estilo de vida para prevenir y controlar enfermedades”.

La especialista es directora del Departamento Regional de Nutrición y Bienestar Integral de la Región Occidente del Tecnológico de Monterrey y autora principal del libro Nutrición Molecular, publicado en 2015 por la editorial Mc Graw-Hill. Debido al impacto e innovación del tema, la investigadora fue elegida ganadora del Premio Rómulo Garza, otorgado por el Tec de Monterrey y Xignux, en la categoría “Libros/eBooks”. El premio es el máximo galardón que la institución ofrece a sus investigadores.

La científica recuerda que la principal causa de muerte en México se debe a enfermedades crónico-degenerativas, encabezadas por diabetes, enfermedades cardiovasculares, hepáticas y cerebrovasculares. “De estas enfermedades, sólo el 30 por ciento del riesgo es predeterminado por los genes; por otra parte, el otro 70 por ciento es determinado por el estilo de vida: ejercicio, nutrición y emociones, los cuales podemos controlar para prevenir y controlar las enfermedades”.

— ¿Dónde entra aquí la epigenética?

— La epigenética significa que hay algo además de los genes. Sería como una ciencia aparte de la biología molecular que estudia cómo el ambiente enciende y apaga los genes, parte de éste es lo que comemos y la actividad física que realizamos. La nutrición molecular y la epigenética van de la mano.

Si entonces las personas tenemos el control sobre las enfermedades, la clave para lograrlo está en la prevención y la educación para generar una cultura y regresar a lo más básico, apunta: “somos lo que comemos”.

El reto de este abordaje integral de la salud y nutrición, agrega la especialista, es difundirlo entre la población. “He hablado con pacientes, alumnos y población en general, y la mayoría cree que las enfermedades son heredadas; piensan, por ejemplo, que si sus padres y abuelos padecieron diabetes, están predispuestos a desarrollar la enfermedad como ellos sin importar si cuidan su alimentación o no. La realidad es que están equivocados, pero nos falta transmitir el mensaje general de cultura, conciencia y educación, no sólo en la academia, sino también en el gobierno, en las escuelas y de manera general como parte de nuestra vida”.

LA MEJOR VERSIÓN. En 2017, Daniela Gordillo recibió una petición de proyecto especial por parte de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría y de la empresa MIILEX para realizar un libro enfocado a Pediatría, titulado Nutrición Molecular en Pediatría, publicado en 2018 por Mc Graw-Hill. El tiraje casi total de este libro fue comprado y regalado por parte de MILEX a 2000 médicos pediatras de República Dominicana y Panamá, que se utiliza en su práctica médica.

Actualmente, apunta, el libro se utiliza en países de habla hispana, como parte de la formación de especialistas de la salud y nutrición en áreas de pregrado y posgrado y en las universidades con carreras de nutrición y posgrados relacionados. Además del libro pediátrico, la científica espera publicar nuevos avances de la materia en nuevas ediciones.

Finalmente, la investigadora enfatiza el objetivo de la nutrición molecular. “La población debe comprender que su alimento es su medicina, por lo que debe consumir menos productos y más alimentos; hacerse consciente de que los genes predisponen, pero el ambiente determina y que todos somos responsables de cómo encendemos y apagamos los genes a través del estilo de vida: alimentación, actividad física y emociones. De esta forma sacaremos la mejor versión de lo que podemos ser en esta vida”.