Poder Judicial debe reformarse a sí mismo: AMLO

Ante el proceso de reforma del Poder Judicial que propone el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo, al considerar que dicha reforma tiene que darse al interior de este. Explicó que ellos como un poder independiente pueden llevar a cabo los cambios que necesita el Poder Judicial, “porque sin duda hay corrupción”.

López Obrador se refirió a este tema luego de considerar como una prueba fehaciente de que las cosas no andan bien en el Poder Judicial, el reporte que indica que un juez amparó al 80% de reos peligrosos de Aguaruto, Culiacán, contra traslado a penal de alta seguridad.

Este diario le compartió la revisión que se realizó de los datos de quienes están internos en el penal de Culiacán, en donde se detectó que el 90 por ciento de los reos considerados de alta peligrosidad -y están internos por delitos del fuero federal- presentaron o pidieron el amparo de jueces federales para permanecer en esa prisión. El presidente dijo tener otro dato sobre esta situación.

“Yo tengo el dato, no del 90 por ciento, del 80 por ciento, de los presos, de los reclusos del fuero federal que cuentan con amparos para no poder ser trasladados a otros penales. ¿Cómo se llegó a esto?”, respondió a Crónica el presidente en su conferencia mañanera.

—Entonces, ¿cuál es su postura sobre este asunto?, ¿va a haber algún empuje de parte de la federación, de su gobierno, para que también en este tema los jueces tengan cuidado? — se le preguntó

—Sí, es parte de la reforma del Poder Judicial, ayer se trató este tema de cómo reformar el Poder Judicial. En el Poder Legislativo se propone -no todos, pero hay opiniones- que se lleve a cabo esta reforma con una modificación a la Constitución y a la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que la reforma al Poder Judicial tiene que darse al interior del mismo Poder Judicial, que el Poder Judicial debe de reformarse a sí mismo; y hay la posibilidad de lograrlo con la judicatura renovada y también con la Suprema Corte de Justicia, y en particular con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es una gente recta, íntegra.