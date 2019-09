Podrían apoyar a damnificados de sismos que quieran irse de la Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México analiza con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) brindar apoyo económico a damnificados por los sismos de septiembre de 2017 que decidan mudarse a otra entidad del país.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que de acuerdo con la Ley de Reconstrucción se apoya con 525 mil pesos por reubicación o nueva vivienda a familias afectadas en sus inmuebles por causa de este fenómeno.

“Si alguien dice 'yo no me quiero reubicar ahí, me quiero ir fuera de la ciudad', estamos viendo junto con la Comisión, con el subsecretario de Sedatu, David Cervantes, para ver de qué manera con los recursos que pueda otorgar el gobierno de la ciudad se les pueda dar facilidades para irse a otra entidad”, expuso.

Detalló que el programa que proyecta el gobierno capitalino con las autoridades federales aún no está totalmente desarrollado, pero se prevé primero consensuarlo con los propios damnificados.

Dijo que familias de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco podrían ser las beneficiadas, donde hay casas construidas en zonas de grietas.

“Lo que queremos es informarles primero a todos los damnificados y de ahí ya hacerlo público, para que no se genere ninguna mala información, primero consensarlo con todos los damnificados”, expuso.

ijsm