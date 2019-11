Polevnsky retrasa Congreso Nacional de Morena al no firmar convocatoria

La secretaria general con funciones de Presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, no firmó a tiempo la convocatoria para la reunión de Congreso Nacional de ese partido programada para el próximo domingo 30 de noviembre donde renovarían los cargos del CEN morenista y se buscaba aprobar la encuesta como método para la elección de su dirigencia nacional.

“Por la falta de firma de una de las partes no fue posible emitir en tiempo y forma la convocatoria al sexto Congreso Nacional extraordinario que se celebraría el 30 de noviembre de 2019. En consecuencia dicho congreso extraordinario no se llevará a cabo en los términos acordados”, acusó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que encabeza Héctor Díaz Polanco.

En ese contexto, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, emitió una convocatoria para llevar a cabo una reunión de ese órgano deliberativo, el próximo domingo y aprobar una reunión de Congreso Nacional para el 26 de enero de 2020.

Informó que en la reunión del Congreso se aprobarían nombramientos del Comité Ejecutivo Nacional y se definiría que los cargos como el de dirigente nacional serían electos por encuesta.

Uno de los puntos más relevantes de ese Consejo Nacional es la convocatoria para su Sexto Congreso Nacional Extraordinario, a realizarse el próximo 26 de enero, así como la elección de los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido.

De manera previa se darán a conocer los informes en torno a las sanciones y mandatos del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), en torno a la realización de la elección de dirigentes nacionales, así como los motivos del aplazamiento del VI Congreso Nacional.