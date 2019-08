Policía viola a mujer… ¡en un Ministerio Público!

Una mujer que acudió a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 3 (Ministerio Público), a pedir ayuda fue violada en dichas instalaciones por un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien fue detenido en flagrancia.

La Procuraduría General de Justicia local informó que los hechos ocurrieron la tarde del martes 27 de agosto y que el presunto responsable fue detenido de manera inmediata.

El agente, identificado como David Flores Cuautle, quedó a disposición del Ministerio Público en la misma agencia donde se encontraban.

Flores Cuautle era policía de tropa, asignado a esta agencia del Ministerio Público y se encargaba de recibir a las víctimas.

La mujer se presentó en la Coordinación Territorial CUH-3, presuntamente a realizar una denuncia por amenazas y al llegar fue orientada por el policía, quien le solicitó sus datos personales.

Tras realizar el trámite, el uniformado le ofreció un vaso con agua; la mujer lo aceptó y después fue conducida hasta un cuarto donde había un garrafón de agua y una colchoneta, donde la sometió para violarla.

La denunciante asegura que el policía la amenazó con irla a buscar a su casa si se atrevía a gritar.

Minutos después la mujer pidió ayuda a los demás elementos de seguridad que se encontraban en la dependencia, quienes de inmediato detuvieron al agresor.

La PGJ informó que el hombre fue imputado por el delito de violación; sin embargo, se negó a proporcionar mayor información del caso debido a que se está llevando a cabo la investigación.

“El presunto agresor será trasladado este jueves a un Centro de Reclusión de la Ciudad de México en calidad de imputado, para solicitar audiencia al juez de control y que sea vinculado a proceso por el delito de violación”, dijo la dependencia por medio de un comunicado.

Y agregó: “Esta dependencia condena enérgicamente las agresiones en agravio de las mujeres y se compromete a investigar a fondo todos y cada uno de los casos”.

Además señaló que ya se le proporcionó a la víctima acompañamiento y atención integral, garantizándole un proceso íntegro para que sea aplicado todo el peso de la Ley.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, confirmó que el detenido ya fue trasladado a un centro penitenciario, donde se realiza una audiencia de control.

“Los detalles no los puedo revelar, es un tema de la propia investigación, de la carpeta, de la imputación, pero la Procuraduría lo está imputando por el caso de violación”, explicó Orta Martínez y mencionó que él no puede prejuzgar a nadie porque no se conocen los hechos.

“Aquí yo no quiero prejuzgar por eso, porque los hechos no los conocen, o sea hay una imputación y nosotros estamos actuando como policía al haber detenido al propio policía y como Ministerio Público al imputarlo. Lo que pasa es que no conocen las declaraciones de la víctima, nadie las conoce”.

Esto aunque la Procuraduría emitió un comunicado en el que especificaba que el agresor fue detenido en flagrancia, por lo que la violación no estaría sustentada únicamente por la denuncia de la joven sino por testigos.

Orta Martínez aseguró que se está “castigando ejemplarmente” a los elementos que cometan agresiones sexuales, aunque no especificó cómo serán sancionados.

Otro caso de abuso. El pasado 8 de agosto, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial fue detenido por abuso sexual de una joven de 16 años en el Museo Archivo de la Fotografía, en el centro.

La menor solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes detuvieron al policía agresor y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

Tras la investigación de los hechos, el elemento fue acusado de violación agravada y este jueves fue vinculado a proceso. El juez dictó un periodo de tres meses para el cierre de la investigación.