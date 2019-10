¿Policías racistas?

Imagínate que estás sentado en tu departamento alrededor de las 10 de la noche viendo televisión y disfrutando un helado, cuando un policía en uniforme abre abruptamente tu puerta, entra y sin más te dispara en el pecho y te mata. Luego dice que todo fue un error, se equivocó de piso y pensó que era su casa y el muerto, un ladrón.

Eso es exactamente lo que le pasó en un suburbio de Dallas, Texas, a Botham Jean, un contador de 27 años afroamericano, originario de la isla caribeña de Santa Lucía, cuando Amber Guyger, una policía rubia de 30 años de edad que vivía en el piso de abajo, se confundió, o al menos eso dijo, minutos despúes de quitarle la vida y ella misma denunciar los hechos.

El caso levantó protestas y manifestaciones, sobre todo porque en principio la policía trató de desviar la atención hacia diez gramos de mariguana que encontraron en la cocina del departamento, como si ésa fuera razón para merecer la muerte. Y luego, porque tardaron tres días en decidir arrestar a la mujer, que ahora se sabe venía de trabajar un turno de 12 horas y estaba distraída hablando por teléfono con otro oficial policíaco, un colega, con el que mantenía en secreto una relación sexual. A ella no se le encontró alcohol ni drogas en la sangre.

Trece meses despúes de que sucedieron los hechos, esta semana fue declarada culpable y sentenciada a diez años de cárcel por la mala decisión de disparar con terribles consecuencias. El fiscal pedía 28 años de castigo y según la ley podían haber sido hasta 99. Sin embargo. no hay evidencias de que el racismo jugó un papel en este caso ni hay prueba alguna de que le disparó por ser negro.

No obstante el tema del racismo estuvo siempre presente durante el juicio y sobre todo ahora, cuando otro vecino afroamericano del mismo edificio, Joshua Brown, principal testigo de lo que sucedió, fue acribillado a balazos en el estacionamiento, diez días despúes de que testificó. El alcalde de Dallas, Eric Johnson, ha pedido al público que se abstenga de especular sobre quién o por qué lo asesinaron. El caso ha tenido poca difusion y muchos se preguntan cuál hubiera sido la reacción si el testigo muerto fuera blanco.

Y es que los estereotipos raciales persisten en este país. A la policía se le acusa de perseguir, arrestar, abusar, maltratar y hasta matar a personas sólo por su color. Destaca el caso de Tamir Rice, un niño de 12 años de edad que jugaba con una pistola de juguete en un parque de Cleveland, Ohio; y el de Eric Garner, cuyo delito fue vender cigarillos sueltos en Staten Island, NY. Ellos, como muchos otros, sostienen grupos de activistas, estaban desarmados y murieron por su color. Coincidentemente también murieron en custodia o a manos de un agente del orden.

Estudios realizados por varias universidades han revelado que los policías inconscientemente tiene algo en contra de los negros, a quienes asocian más con violencia y peligro y están mucho más dispuestos a usar la fuerza en contra de ellos.

En lo que va de este año han muerto 689 personas a manos de la policía. En 2018, fueron 992; mientras que en 2017 fueron mil 147 a los que la policía dio muerte. De ellos, el 25 por ciento eran afroamericanos, a pesar de que los de esa raza representan sólo 13 por ciento de la población.

El reciente caso en Dallas es uno de los pocos en que un policía ha resultado culpable. En el 90 por ciento de los casos, los policías gozan de impunidad.

Para los analistas, el conflicto principal no es sólo racial, sino un problema social y económico entre los que tienen y los que no. La policía ha sido acusada innumerables veces de brutalidad y abuso de fuerza y de sembrar evidencia. De ahí nació el lema del movimiento “Black Lives Matter, o La Vida de los Negro También Importa”, que busca que la justicia sea realmente ciega y no racista.

Sin embargo, la realidad es que el color de la piel —algo sobre lo que uno no tiene ningún control pero que en este país está siempre presente— es parte de la vida diaria y uno de los más graves problemas sociales y de justicia que tiene Estados Unidos y al que por ahora no se le ve solución.

