Policías violadores: #NoMeCuidanMeViolan

En las filas de la policía hay violadores. Violan de forma tumultuaria. En manada. Protegidos por un Estado que nos falla a las mujeres. Con sus protocolos de selección. Con sus Ministerios Públicos revictimizantes. Con sus respuestas tenues y sus amenazas a las que protestan y no a los que violan. Con su nula protección a las denunciantes.

Por eso las mujeres se han unido al lema indignante y cierto “No me cuidan, me violan”. En un mes se han presentado tres casos de policías que han violado a tres mujeres en la Ciudad de México.

El primer caso fue en la colonia Tabacalera, dos policías violaron a una mujer de 27 años en situación de calle, uno de ellos está prófugo y el otro está siendo procesado.

El segundo fue el pasado 3 de agosto, una joven de 17 años fue violada por cuatro policías en Azcapotzalco en una patrulla, ninguno de ellos ha sido aprehendido y existen versiones oficiales que se contradicen: han señalado que los policías siguen en funciones, porque no se puede “vulnerar sus derechos laborales” y la procuradora capitalina, Ernestina Godoy ha comentado que no están detenidos los elementos que fueron acusados por la violación, pero que se encuentran en Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde “les hemos pedido que nos los cuiden”, según una nota de Milenio.

El otro caso fue el 8 de agosto un elemento de la Policía Bancaria e Industrial fue detenido por abuso sexual de una joven 16 años de edad en el Museo Archivo de la Fotografía en el centro.

El día de ayer se realizó una marcha para protestar por estos indignantes casos y pedir la “depuración de los cuerpos policíacos e investigar y cesar a todos los elementos vinculados con los delitos. También exigen el buen funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad y que los videos que captan se guarden por lo menos durante un mes y no por siete días como se hace actualmente”, según una nota de Animal Político.

En la manifestación también pidieron evitar las filtraciones de las autoridades porque provoca que las víctimas desistan, como sucedió en el caso de la menor en Azcapotzalco donde han publicado referencias que están muy cerca de su domicilio y también la ponen en otros peligros. De igual forma exigieron a los medios de comunicación coberturas respetuosas y no revictimizantes.

Estos tres casos, lamentablemente, no son los únicos. No hay que olvidar la represión en San Salvador Atenco en el 2006 en el Estado de México. 47 mujeres fueron detenidas, agredidas y abusadas sexualmente por policías municipales, estatales y federales que habían llegado a desarticular una manifestación contra un aeropuerto que pretendían construir en la zona. Al menos 11 de esas mujeres han seguido las denuncias por tortura y violación sexual durante estos 13 años. Su caso sigue en la impunidad. No hay ni un solo detenido por estos delitos de lesa humanidad.

Las mujeres estamos furiosas. Estamos indignadas. Gritamos y exigimos justicia. Qué nunca más una pared rayada con frases de protesta moleste más que una mujer asesinada o violada.

Twitter: @wendygarridog

wengarrido@gmail.com