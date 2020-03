Por coronavirus, se darán recursos anticipados a los adultos mayores: AMLO

Por coronavirus, se dar谩n recursos anticipados a los adultos mayores: AMLO

Ante la propagación del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, se entregará a partir de esta semana el dinero de dos bimestres.

“En vez de recibir 2 mil 670, van a recibir el doble. Pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres, ya ellos son gente muy responsable; no está demás decirles que administren bien. Esto va significar ayudar de inmediato a más e 8 millones de adultos mayores”, detalló en la conferencia mañanera.

Reiteró que no se tendrán problemas de desempleo, porque están actuando de manera responsable y pese a las presiones no se contempla el cierre de aeropuertos y fronteras, ya que los expertos no lo recomiendan.