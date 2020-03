Por COVID-19 aumentan servicios de repartidores de comida vía app

Mientras las cafeterías y restaurantes de la ciudad han generado ingresos equivalentes al salario mínimo a causa del coronavirus, lo que para los empleados ha representado un grave problema, pues las propinas son insuficientes incluso para pagar el costo del transporte de casa al trabajo; para los repartidores de comida la realidad es otra: desde la expansión de la pandemia de COVID-19 han duplicado sus ganancias, tanto en comisiones por el servicio prestado, como en las jugosas propinas de clientes satisfechos.

Aarón, un joven repartidor perteneciente a la empresa uber eats y egresado de la carrera de Derecho en una de las más prestigiosas universidades de México: la UNAM. Inicia sus actividades desde las 7:00 horas y concluye a las 22:00 horas, dedicándose de tiempo completo a ser repartidor.

“Dedicaba mis ratos libres a repartir comida. Desde que empezó esto del coronavirus mis ganancias han aumentado, semanalmente me llevo hasta 6 mil pesos”, comenta.

La crisis que a muchos ha afectado, a él le ha favorecido, a tal grado que ha podido sustituir su vieja motocicleta por otra con mayor funcionalidad.

El miedo a salir a la calle generado por el COVID-19 detonó que aumentara el número de solicitudes de alimentos a domicilio y no sólo eso, los pedidos como gel antibacterial, cubrebocas y alcohol son cada vez más frecuentes.

Para Ricardo, la llegada del coronavirus represento un cambio positivo, pues de ser un nini (ni estudiaba, ni trabajaba) vio la oportunidad perfecta para incorporarse a Rappi, una de las empresas que no sólo ofrece servicio de alimentos, sino que cuenta con un gran catálogo de productos, entre ellos artículos de higiene. “Terminé la prepa y no encontraba trabajo; mi mamá me sugirió entrar como repartidor. Llevo seis meses en esto, pero desde hace como dos semanas he tenido un incremento en mis ganancias”.

A bordo de su bicicleta, el joven de 19 años trabaja mediodía para poder pasar tiempo con su familia; las cuatro o seis horas que invierte en su trabajo son suficientes para generar semanalmente 2 mil quinientos pesos.

Al cuestionarlo sobre si tiene temor de contagiarse del virus, el joven emitió un categórico “no”, dijo estar protegido, con las medidas sanitarias adecuadas (cubrebocas y uso constante de gel antibacterial).