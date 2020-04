Por COVID-19, Bon Jovi cancela gira programada con Bryan Adams

La agrupación estadounidense Bon Jovi decidió cancelar su tour de verano, que compartiría con Bryan Adams, y anunció que dará un reembolso completo a quienes compraron boletos para ayudarlos a combatir la pandemia por COVID-19.

A través de redes sociales, dieron a conocer un comunicado en el que afirman que la seguridad es su principal preocupación: "Debido a la pandemia mundial en curso, ya no es factible que Bon Jovi haga una gira este verano. Dados estos tiempos difíciles, hemos tomado la decisión de cancelar la gira por completo. Esto permitirá a los titulares de boletos obtener reembolsos para ayudarles a pagar sus facturas o comprar víveres", escribieron.

Bon Jovi estrenará su nuevo álbum Bon Jovi 2020 el próximo 15 de mayo, por lo que habían planeado una gira que empezaría en junio en Washington. Hace algunos días, el tecladista David Bryan anunció que había salido positivo a COVID-19.

"Estos son tiempos difíciles. Siempre han estado ahí para nosotros y siempre estaremos ahí para ustedes. Esperamos verlos a todos nuevamente en la gira cuando podamos estar juntos de manera segura. Continuaremos enviando noticias y actualizaciones sobre las giras de Bon Jovi en las próximas semanas y meses", agregó su comunicado.

La agrupación ha apoyado las actividades del cantante Jon Bon Jovi, quien pidió a sus fanáticos ayudarle a escribir la canción Do What you Can al contarle sus experiencias. Asimismo, ha apoyado con donaciones a personas sin recursos desde su restaurante JBJ Soul Kitchen.

havh