Por no cumplir normas de Semovi, Mobike dejará de prestar servicio

Por incumplimiento en el pago de contraprestación para operar 2,400 bicicletas en la Ciudad de México, la empresa Mobike fue notificada de que dejará de prestar el servicio, al no cumplir con las exigencias requeridas, informó este sábado en un comunicado la Secretaría de Movilidad (Semovi).

De acuerdo con la Semovi, Mobike participó en la primera fase del proceso para el otorgamiento de un permiso anual para operar en la capital, en la que la compañía entregó un manifiesto en el que aseguró tener la solvencia económica para prestar el servicio, por lo cual recibió una constancia para la segunda etapa.

El pasado 11 de junio, en una sesión en la que participaron todas las empresas que obtuvieron la constancia de participación, Mobike presentó una oferta por 6 millones 240,000 pesos para operar 2,400 bicicletas en la metrópoli, es decir 2,600 pesos anuales por cada unidad en servicio, aunque la Semovi estableció un monto mínimo de 1,005 pesos por bicicleta.

El 13 de junio, se notificó por escrito a la empresa, que había resultado elegida en la combinación junto con Jump y Dezba y debía realizar el pago correspondiente el 26 de junio antes de las 15:00 horas.

Mientras que las otras empresas cumplieron con el pago, Mobike solicitó una ampliación de plazo hasta el 1 de julio. Sin embargo, la empresa interpuso un amparo el 20 de junio, en el que el juez le concedió la suspensión temporal e hizo de su conocimiento que tenía con cinco días para demostrar que contaba con la suficiencia ­presupuestaria.

Al concluir el plazo, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva del juicio de amparo 859/2019-VI, por lo que Mobike debía realizar el pago, lo que no sucedió, y al no realizar el pago de la contraprestación que la misma empresa ofreció, no podrá operar, ya que no se le otorgará el permiso anual.