“Por nuestras hermanas, vamos a gritar”: Mon Laferte en el Zócalo

“Justicia”, fue el grito al unísono. Frente al escenario cientos de pancartas con las imágenes de mujeres desaparecidas, pero también con los rostros de hombres señalados como feminicidas.

Así, la segunda edición de Tiempo de Mujeres. Festival por la igualdad se llevó a cabo, con heridas de pérdida y comunión por el espíritu de unidad de las mujeres y en el que participaron la guatemalteca Sara Curruchich, y las chilenas Ana Tijoux y Mon Laferte.

Primero apareció Curruchich en el escenario, no solo para cantar sino para dar su mensaje como activista de “pensarse como una colectividad”. Se dirigió al público en su lengua materna que es el kakchiquel y también en español, siempre con el discurso firme de alentar a las mujeres a “seguir la lucha, para librarse de la violencia” y para que haya “justicia”.

En el público abundaban las coronas de flores rojas y los pañuelos verdes y morados en los cuellos y muñecas, que manifiestan apoyo a la lucha sobre el aborto y la violencia hacia la mujer. Pero también se retoma el descontento como lo han hecho los chilenos en sus últimas protestas haciendo ruidos con cacerolas y cucharas.

La segunda en escena fue la rapera Ana Tijoux, que arrancó sus primeros aplausos con “Mi verdad”, pero fue con “Shock” y “1977”, durante las que se proyectaron imágenes de marchas por diferentes causas, que comenzó a manifestarse el sentir social: “Vivimos un contexto histórico que nos convoca todos los días. Para reunirnos, para reflexionar, para pensar”, dijo la chilena al público.

“Estoy muy honrada por estar aquí hoy, en este contexto histórico que nos convoca hoy día, y que nos convoca todos los días... Ojalá llegue el día en que no tengamos que conmemorar a ninguna compañera asesinada”, agregó Tijoux en medio de una ovación de los presentes, para continuar con “Antipatriarca”, en el cual recordó los casos de Fátima e Ingrid.

“¿Nos reconocemos, sí o no?”, pregunta la rapera. “Nuestra lucha por la justicia social y la libertad cuando pedimos no más represión, cuando decimos no más asesinatos...”. Suelta su voz eufórica mientras el público se muestra de acuerdo a sus palabras.

Para cuando tocó el turno de Mon Laferte, el grito de “justicia” estaba tatuado en la mente de los miles de asistentes. Pone en su voz la letra de “El gavilán”, de Violeta Parra para comenzar su presentación. Un tema simbólico que hace juego con la figura de poder del hombre.

También en tono acústico se escuchó esa hermosa letra de “La trenza” que le inspiró su abuela, para después dar paso a ser acompañada por el Coro del Palomar, conformado por mujeres, a quienes les pidió escribir una canción para las mujeres mexicanas:

“Vengo acompañada de un montón de mujeres que cada una tienen su proyecto musical y a las cuales yo admiro mucho. Es muy difícil que las mujeres tengamos un espacio en los escenarios por lo que cuando me invitaron a este evento me dije ‘voy a ir con mis compañeras’, el coro El Palomar.

“Y para esta noche le pedí a Vivir Quintana que escribiera una canción y cuando me la mandó, perdón por la expresión, me cagué”, lanzó Laferte antes de que Quintana dedicara Canción sin miedo a todas las mujeres de México y Latinoamérica.

También resonaron fuertes las siguientes palabras: “Siempre se pide un minuto de silencio y yo hoy quiero pedir no un minuto, el tiempo que queramos para no estar en silencio, vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio…

“Quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche nuestro presidente y en todo el mundo. Vamos a gritar fuerte todas, que nos escuche el mundo”, pidió.

“Encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas, no son números, son mujeres que tienen familia. Estos son sus rostros, le exigimos, por favor, señor Presidente, escúchenos, no olvide sus nombres. ¡México, no olvide sus nombres!”, continuó Laferte, con las emociones a flor de piel que pusieron lágrimas en sus ojos.

Después de ese momento, la chilena complació a sus fanáticos con temas como “Ronroneo”, “Por qué me fui a enamorar de ti”, “Si tú me quisieras”, “Amor completo”, “Chilango blues”, “Canción de mierda”, “Mi buen amor”, “El diablo” y “Tu falta de querer”, entre otras. No sin antes invitar a las mujeres a asistir a la marcha de este 8 de marzo y a unirse al paro del lunes.

Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad se presentará del 6 al 15 de marzo en más de 40 sedes de la ciudad.

havh