Por primera vez, niños de la colonia Patios de la Estación ven obra de teatro

La colonia Patios de la Estación pertenece al municipio de Cuernavaca y es una de las zonas con mayor pobreza, inseguridad y sin servicios básicos del estado de Morelos. Pero hasta este lugar, alejado también de los caminos del arte, llegó por primera vez una obra de teatro mediante el programa de Cultura Comunitaria, de la Secretaría de Cultura federal, y sus Semilleros Creativos.

Esa colonia recibió el día 23 de noviembre la puesta en escena Nahuala, de la compañía Astillero Teatro, en colaboración con la compañía comunitaria Tozquitl Teatro, de Milpa Alta. Y fue un día inusual para los niños y los pobladores de ese pequeño lugar donde las carencias asoman en las fachadas de las casas, ya que se convirtió en un lugar donde el arte hizo olvidar por un tiempo los pesares de sus habitantes.

La obra narra la historia de la niña Yolotzin, quien tiene el “don” para ser nahuala, pero el machismo de su abuelo Seferino se lo impide. No obstante, su abuela Pancha —quien también tiene ese “don”— la ayuda a salir adelante. “La puesta en escena busca visibilizar dos problemáticas enraizadas en la población: el machismo y la inequidad de género”, dice Oswaldo Valdovinos, director artístico de Astillero.

La experiencia de estas presentaciones, añade, fue diferente porque muchos pobladores padecen y son parte del problema. “Si bien hay obras de teatro que se presentan en espacios carentes de una oferta cultural, en muchos casos abordan temáticas completamente ajenas a su realidad; o en el mejor de los casos, son un divertimento momentáneo que muchas veces caen en lo ramplón, lo cual provoca un distanciamiento y poca participación de las personas”.

En palabras de algunos responsables de Semilleros Creativos, esto es porque “…a veces se llegan a presentar en un mismo evento mariachis, magos, payasos, bandas y obras de teatro que saturan a la población y no hay nada que una un evento con otro”.

“Pasan de no tener absolutamente ningún evento, a atiborrarlos sin sentido. Lo que hemos notado, sobre todo en los estados y, en específico, en el teatro de títeres, es que la mayoría espera ver una obra “chusca”, una adaptación de un cuento popular o clásicos del teatro de títeres como El panadero y el diablo, pero casi no se presentan obras hechas con títeres de corte social”, explican.

Esto también desmitifica que el teatro de títeres no sólo es para niños, sino también para adultos, ya que muchos no esperan que utilizando títeres se pueda plantear un fenómeno preocupante y serio como la violencia de género.

“En Nahuala no damos un mensaje de golpe, a manera de encabezado o nota periodística; procuramos que el espectador siga un proceso que le permita reflexionar respecto a la situación que planteamos en la obra, y hemos notado que el público va del interés a la sorpresa y a la expectativa de lo que va a pasar. Esto nos funciona muy bien con títeres; quizá si lo hiciéramos con actores no tendría el mismo impacto”, dice Valdovinos.

También el hecho de conservar la indumentaria tradicional milpantense, y que sean mujeres quienes representen a los pueblos originarios, lo hace interesante, ya que las mujeres son las encargadas de transmitir los conocimientos de generación en generación, conocedoras y sabias de la medicina natural, además de ser quienes mantienen el equilibrio.

“Buscamos revalorar todas las habilidades natas y aprendidas de las mujeres, en particular su capacidad para llevar a cabo sanaciones mediante la medicina natural y cómo se enfrentan a la sociedad y sortean problemas, siendo ellas, la cabeza de la familia”, comenta el director.

Menciona que Patios de la Estación está rodeada por el boom inmobiliario, franquicias extranjeras, bares, centros comerciales, pero a pesar de esto, la población está en la indefensión.

“Vimos que un niño rentó su pistola de juguete por 10 pesos para poder comprar un helado. Lo primero que nos preguntaron sus hermanitos fue si la obra tendría algún costo, pues ellos no tenían dinero. También, al principio, la gente nos veía con mucho recelo. Asimismo conocimos un lugar muy modesto pero funcional, una sala de lectura a mitad de la nada, que se mantiene de donaciones de libros y trabajo voluntario”, dice.

El grupo Astillero tiene claro que no es lo mismo trabajar para la comunidad que trabajar con ella e integrarla a un proyecto. “Trabajar con la comunidad”, implica traspasar esa frontera de ser sólo observador para adentrarse en la población, lo cual, no es un proceso sencillo, ni rápido, ni fácil, pues hay quien se acerca con una mirada superficial de lo que ahí acontece, y a partir de ese vistazo, hacen conjeturas y propuestas artísticas al vapor, porque pretenden reflejar esa realidad que no conocen, dice María Teresa Adalid, productora de la compañía.

Con esta premisa surgió Nahuala, una fusión de dos compañías: Astillero Teatro de la Ciudad de México, y Tozquitl Teatro, de reciente formación en Milpa Alta.

“Es parte de la continuidad a los talleres que impartimos en 2018 en Faro Milpa Alta con la convicción de ayudar a profesionalizar a los interesados en artes escénicas y formar compañías comunitarias, y quién mejor que un grupo de mujeres milpantenses, orgullosas de su región y conocedoras de su cultura: María Zoraida, Karina Valencia y Flor Chavira (esta última del grupo Niños, voces y música de la tierra en movimiento) para sumar esfuerzos y hablar del machismo y la inequidad de género, sobre todo en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta”, dice.

Nahuala es un proyecto beneficiado por el PECDA CDMX 2018 que ha tenido gran aceptación por la calidad artística del trabajo, la manufactura de los títeres, el reflejo de su entorno entre lo rural y urbano, y los usos y costumbres. También ha dado voz a la gente que sin tener una formación artística encuentra en el arte, el medio para externar sus emociones. Cabe decir que la obra se ha presentado en ferias, iglesias, patios escolares, museos, y en lugares muy apartados y sin acceso a cultura como la colonia Patios de la Estación y en el municipio de Tlalnepantla, en Morelos.

“También en Tlalnepantla —municipio de Morelos— somos los primeros en presentar una obra de teatro de títeres. Al principio no sabíamos si se iba a juntar la gente y aceptar la temática, porque sabemos que en muchos casos la violencia es un secreto a voces, pero al ver movimiento en la plaza principal llamada Quetzalcóatl, y como también se iba a inaugurar el mural que pintaron los niños en el Taller de Semilleros Artes Visuales de la Secretaría de Cultura Federal, se juntaron muchas personas.

Convivimos con los niños y estuvimos presentes en el corte del listón. Estos eventos unen a las familias, afianza su identidad y pertenencia a la localidad”, comenta.

Y la unión sirve para combatir la violencia, porque mientras más acceso a la cultura e información tenga una comunidad, mayor será la probabilidad de salir adelante y evitar el camino de la delincuencia.

“Es vital incentivar la creatividad de los niños a través del teatro porque en los primeros años están libre de prejuicios; entonces, los ayudas a encauzar y descubrir habilidades mediante juegos y diversión. Si ellos replican lo mismo que vivieron en la infancia para otras generaciones, ahí está el cambio”, dice.

Con base a la experiencia de María Zoraida Álvarez, integrante de la compañía comunitaria Teatro Tozquitl, considera que lo primordial a la hora de hacer una intervención en una comunidad es el trabajo colectivo.

“Lo principal es el diálogo para conocer sus inquietudes y respetar su cultura, porque a muchas comunidades les interesa recuperar y difundir su tradición oral. Además, quien viene de afuera, tiene que llegar con humildad, porque aquí se trata de compartir, es un intercambio de saberes”.

Menciona que el querer abarcar muchos temas en poco tiempo sin tener objetivos claros, es un problema que muchos cometen: “por eso el impacto es mínimo. De por si hay que tener presente que los resultados reales son a largo plazo”, indica.

En cuanto a su experiencia con Nahuala fuera de Milpa Alta, Karina Valencia de la compañía Tozquitl comenta que su interés es afianzar su compañía de teatro comunitario con obras de calidad y presentarse en tantos lugares como sea posible. “Si bien lo que se busca con Nahuala es el mensaje de la inequidad de género, también ya hay más personas que saben ahora de Milpa Alta, sus usos y costumbres gracias a nuestras presentaciones”, dice.