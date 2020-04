¿Por qué el Presidente escucha a sus expertos en salud y desoye a sus economistas?

En el IMCO se suman a quienes se vieron decepcionados por el mensaje dominical de AMLO; de entrada, AMLO nuevamente hizo énfasis programas sociales para adultos mayores y estudiantes, es decir, medidas para quienes no están trabajando, no para quienes van a perder su empleo

El mensaje del domingo es absolutamente decepcionante, no hay mucho que rescatar de cara a las dificultades que vienen, señala Luis Mauricio Torres, coordinador de proyectos de análisis y políticas públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad; añade que los programas sociales enumerados por AMLO no van a ayudar sino marginalmente pues “están destinados a quienes no van a ser afectados directamente por la crisis económica; adultos mayores o estudiantes, quienes no están laborando y no son los que van a quedarse sin empleo”.

Lo que se deseaba escuchar, indica, eran inyecciones a las nóminas de empresas y negocios para que pudieran sostener los empleos. Y de eso no hubo nada.

Y es que el empleo es el gran meollo del problema que ya nos alcanzó: “Todos conocemos a alguien que perdió el empleo en estos días; no se trata de las grandes empresas, sino de apoyar a las pequeñas y medianas para que se mantengan y sostengan los empleos”, señala Torres, quien añade que los 25 mmdp anunciados por AMLO para este fin son nada ante lo que se nos viene encima.

En Argentina, relata el especialista para contrapuntear, se planteó un salario solidario para todos los que vayan perdiendo el empleo, lo que es un gran despliegue de recursos económicos; en Perú se inyectará 12 por ciento de su PIB usando masivamente líneas de crédito, opciones que el gobierno mexicano no quiere ver.

Vamos tarde, asegura Torres, “van a aumentar las muertes y los contagios del COVID-19, pero también van a aumentar los negocios cerrados y los trabajadores que se quedan sin empleo”, remata.

“Aquí hay una idea errónea, supone que lo que se está haciendo en el resto del mundo equivale a rescatar grandes empresas y no es así, ni siquiera es lo importante en este momento. Lo verdaderamente importante son los pequeños negocios, el restaurante, el hotel, la papelería, que no tienen ingresos en estos momentos… y eso sí, el gobierno quiere que sigan pagando impuestos”, comenta.

Torres, además, ve dos elementos importantes perfilados en el escenario político mexicano ante esta contingencia sanitaria-económica. Por un lado, un Presidente capaz de hacer caso a sus expertos en salud, pero no a sus economistas. En segundo lugar, un vacío provocado por la ausencia de un verdadero plan federal para evitar la pérdida masiva de empleos.

Y eso abre una perspectiva nueva: “Se requiere de gobernadores líderes, que saquen la casta y que le demuestren a sus ciudadanos que están dispuestos a tomar las medidas responsables y solidarias que exige el momento; deben lanzar planes de recuperación de acuerdo a sus capacidades, por ejemplo, los de corte turístico enfocarse a ese sector, los que tienen acceso a líneas de crédito más o menos baratas, hacer uso de ellas; los que traen altas tasas de informalidad laboral, que tomen en cuenta transferencias directas a esas familias”.

El especialista critica la convicción presidencial de que adquirir deuda gubernamental es inherentemente negativo, “la deuda es buena si se utiliza bien”, comenta, “lo que las familias quieren es tener recursos para pagar el súper, la rente, la luz; quien está quedándose sin ingresos en este momento, si tuvieran acceso a crédito pues lo usarían; el gobierno lo tiene y no lo usa por un mal concepto de austeridad”.

Concluye diciendo que las expectativas económicas son críticas, extraordinarias, y por eso todos los países están tomando medidas extraordinarias para mantener el empleo. Las circunstancias exigen creatividad, innovación y solidaridad con quienes van a perder su pequeño negocio o su empleo, “y aquí se hace lo mismo: los mismos programas, se mantienen los proyectos de infraestructura, no se mueve para nada la política social”.