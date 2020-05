¿Por qué se celebra el día de Star Wars el 4 de mayo?

Aunque el 25 de mayo de 1977 fue el día en que se estrenó Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, la primera entrega de lo que hoy podría ser considera la saga cinematográfica más importante de todos los tiempos, es el 4 de mayo la fecha considerada para celebrar el Día Mundial de Star Wars, también definido como el Star Wars Day.

La elección del día data de 1979, dos años después del estreno de la cinta que, de acuerdo con cifras del portal Box Office Mojo, ha recaudado más de 503 millones de dólares a nivel mundial; el origen de la celebración tiene tintes políticos pues fue ese día, cuando Margaret Thatcher asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en dicho puesto.

Las felicitaciones para Thatcher, quien permaneció 11 años en el cargo político, no se hicieron esperar, y fue cuando el partido político que la llevo al poder, le manifestó a través de un medio londinense “May the 4th Be With You, Maggie” (Que el cuatro esté contigo, Maggie), un claro guiño a la frase utilizada en la historia entonces protagonizada por los actores Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher.

"May the 4th Be With You", tomó su inspiración en la frase May the Force Be With You, uno de los referentes más importantes de Star Wars; un mensaje que representa una especie de “¡Buena suerte!”, cuando dos personajes importantes en la trama, tienen que separarse y alguno, inevitablemente, enfrenta alguna misión de considerable peligro

Aquel evento, el de la adaptación, representó un suceso para los fanáticos de los sables neón, las naves intergalácticas, “Darth Vader”, “La princesa Leia”, “Chewbacca”, “Han Solo” y “Luke Skywalker”, quienes, con el auge de las redes sociales, utilizan la etiqueta #MayThe4thBeWithYou, para recordar los mejores momentos y elementos de la saga cinematográfica creada por George Lucas que, en la actualidad, se convirtió en un universo del séptimo arte.

Para 2020, un año que corre en medio de la pandemia por COVID-19, la celebración de dicho día no permitirá que los fanáticos se congreguen disfrazados en convenciones o acudan a salas cinematográficas que, en años anteriores, programan maratones de las películas que conforman la saga cinematográfica, por lo que la conmemoración del día se reduce a una fecha meramente digital.

La New York Comic Con anunció que el lunes 4 de mayo en su cuenta oficial de Twitter, trasmitirá Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, a las 10 de la mañana, mientras que a las 7 y 10 de la noche, hará lo propio con Star Wars: Episodio V-El Imperio Contraataca y Star Wars: Episodio VI- El Retorno del Jedi, respectivamente, además, durante el día realizarán conversatorios con escritores y actores de doblaje.

Dichas actividades del 4 de mayo también pretenden celebrar los 40 años del estreno de Star Wars: Episodio V-El Imperio Contraataca, segunda entrega de la saga cinematográfica que recaudó 547 millones de dólares alrededor del mundo, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo, y que se ha reestrenado en cuatro ocasiones; en 1982, en 1997, en un maratón realizado el 4 de mayo de 2014, y en una edición más del 2015.

El inicio del universo Star Wars

Han pasado más de 42 años del estreno de la cinta Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, título que representó el inicio de la que es, quizá, la franquicia más exitosa e importante del séptimo arte, misma que aún genera series y nuevas trilogías, como la finalizada el 19 de diciembre de 2019 y que llevo por nombre de Star Wars Episodio IX: El ascenso del Skywalker, una producción que obtuvo más de mil 100 millones de dólares.

La Guerra de las Galaxias, como se le denomina en Latinoamérica, fue creada por el cineasta estadounidense George Lucas, quien desarrolló un universo cinematográfico sobre una galaxia ficticia, en la que la familia "Skywalker" era protagonista.

Las fuerzas rebeldes apoderándose de los planos del arma más poderosa del Imperio Galáctico, “La Estrella de la Muerte”, fue el conflicto que nos presentó el primer episodio de Star Wars y al inicio de las dos horas con cinco minutos que dura el filme, la “Princesa Leia Organa” (Carrie Fisher), se dirige a casa en su nave espacial, toda vez que resguarda los planos que pueden salvar a su pueblo y restaurar la libertad de la galaxia.

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana”, se convirtió en una de las frases más populares en la historia del cine y desde el estreno de la primera entrega, forma parte de la introducción de cada una de las películas que hoy construyen a la franquicia: dicho texto se acompaña de un prólogo que contextualiza al espectador sobre el episodio que va a disfrutar.

El episodio IV, forma parte de la trilogía original conformada por el Star Wars: Episodio V-El Imperio Contraataca, de 1980 y Star Wars: Episodio VI- El Retorno del Jedi, estrenada en 1983; casi dos décadas más tarde, llegó la trilogía de precuelas compuesta por Star Wars: Episodio I-La amenaza fantasma, de 1999, Star Wars: Episodio II-El ataque de los clones, de 2002 y Star Wars: Episodio III- La venganza de los Sith, en 2005.

Tiempo después llegaron una serie de spin-off como La Guerra de los Clones, del 2008; Rogue One, en 2016; y Han Solo de 2018, paralelamente se estrenó la última trilogía de secuelas de la franquicia, en la cual entraron Star Wars: Episodio VII-El despertar de la fuerza, del 2015, Star Wars: Los últimos Jedi, estrenada en 2017 y, por último, Star Wars: Episodio IX-El ascenso de Skywalker, que se estrenó en 2019.

Peculiaridades de Star Wars

Desde la primera entrega, la saga se convirtió en el referente inmediato del género space opera, caracterizado por que las historias desarrollan arcos dramáticos en el espacio, con el arquetipo propio de un villano y un héroe, batallas intergalácticas, viajes estelares y un gran avance tecnológico.

En la historia de Star Wars, el público se encuentra ante dos grupos, los "Jedi" –que luchan por la paz utilizando "la fuerza"- y los "Sith" –la fuerza del lado oscuro; los primeros ven en "la fuerza" un poder metafísico y los últimos, como un móvil de odio y miedo.

Fue así como el 25 de mayo de 1977, se convirtió en la fecha que cobijó la primera aparición en pantalla grande de “Luke Skywalker”, “La princesa Leia”, “Darth Vader”, “Han Solo” y “Chewbacca”, una historia a la que ni siquiera el actor Harrison Ford, protagonista de Blade Runner y Blade Runner 2049, le auguraba éxito.

Naves majestuosas con avances tecnológicos, sables de luz, personajes que aún no se sabe que especie son (“Yoda”), la construcción sonora y la innovadora creación de imágenes desarrolladas por ordenadores, marcaron un hito en 1977, año del estreno del Episodio IV, el cual recibió diez nominaciones al premio Óscar, incluyendo la de mejor película.

La única película de la saga en la que no sonó la reconocida Marcha Imperial, fue en el Episodio IV, pues la composición del director de orquesta John Williams se estrenó hasta el Episodio V, aquella melodía se convirtió en un Leitmotiv, composición musical recurrente y característica dentro de una película.

Fue en la primera película de la franquicia que, Carrie Fisher y Mark Hamil no usaron dobles de riesgo durante el rodaje. Ambos actores, y gran parte del elenco protagonista, no eran tan reconocidos en un inicio, pues la fama llegó después del estreno.