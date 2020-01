¿Por qué se está quemando Australia?

Al menos 29 muertos y 28 desaparecidos es el balance provisional de los incendios forestales que desde septiembre de 2019 están golpeando con severidad toda la zona sureste de Australia. La cifra está lejos de la oleada de incendios que en 2009 mató a 180 personas, pero la actual está impresionando tanto al país como al mundo por su duración y, sobre todo, por una virulencia que todos los expertos coinciden en señalar que jamás habían visto.

Aunque los fuegos empezaron hace más de cuatro meses, fue a finales de noviembre, y particularmente a partir de diciembre que la situación se volvió especialmente grave, cuando las condiciones climáticas de sequía y las altas temperaturas alimentaron las llamas. El estado entero de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra la mayor ciudad del país, Sidney, está en estado de emergencia, pues es el más afectado, con 36 mil de los 59 mil kilómetros cuadrados que en total han ardido ya en el país.

MÁS CO 2 Y MENOS ÁRBOLES. Para entender la magnitud del problema, la NASA estimó el 2 de enero que en estos cuatro meses, el país ha emitido 306 millones de toneladas de CO 2 , cuando por ejemplo, en todo 2018 Australia emitió 535 millones de toneladas de CO 2 . Además, para empeorar la situación, los casi 6 millones de hectáreas de territorio calcinado dificultan la habitual reabsorción de este CO 2 por parte de los bosques australianos.

UNA TEMPORADA EXTREMA. Australia convive habitualmente con los incendios forestales, por lo que esta oleada no agarró a nadie por sorpresa. El país cuenta con rangos estandarizados de riesgo de fuego, y en las escuelas se enseña cómo protegerse y sobrevivir ante uno. Pero la actual crisis ha rebasado toda la preparación.

Y para explicar por qué, hay que tomar en cuenta varios factores. Por un lado, el sureste de Australia se encuentra ahora en su temporada pico de incendios, que corre desde diciembre hasta marzo; y por otro, estos fuegos se vuelven especialmente violentos durante los años en que ocurre el fenómeno climatológico de El Niño, que provoca peores sequías en toda la región sur del planeta. Y desde 2018 vivimos en una fase de El Niño.

CAMBIO CLIMÁTICO. Sin embargo, esto no lo explica todo. Por ahora ningún estudio corrobora que esta oleada de incendios sea especialmente severa por culpa del calentamiento global, hay que tomar en cuenta que los estudios indican que, por ejemplo, en los últimos 25 años la zona sureste de Australia ha experimentado un descenso del 15 por ciento en las lluvias otoñales, y un descenso del 25 por ciento en las lluvias primaverales.

Para hacerlo todo peor, entre enero y agosto de 2019, justo antes del inicio de la ola de incendios, las regiones de Southern Downs, en Queensland, y de Northern Tablelands, en Nueva Gales del Sur, registraron las lluvias más escasas de su historia conocida, con registros que en algunas partes alcanzaron un 77 por ciento menos de la media.

Si bien es complicado establecer una correlación directa entre cambio climático y esta oleada de fuegos devastadores, los científicos llevan años alertando de que el calentamiento global llevará a climas más cálidos y secos y éstos, a su vez, llevarán a más incendios y a que tales sean más violentos. La profesora Glenda Wardle, ecóloga de la Univerisdad de Sidney, citada por la BBC en noviembre, lo explicó de esta manera: “No se puede decir que cada evento climático es resultado directo del cambio climático, pero cuando apreciamos tendencias, quedan inequívocamente vinculadas al cambio climático”.