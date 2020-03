Por qué un bombardeo en Siria desató un drama humanitario en la frontera turcogriega

Nadie sabe si los aviones del bombardeo del jueves 27 de febrero eran sirios o rusos. Pero no importa, al final, la gran mayoría del arsenal aéreo del régimen de Damasco es ruso. Y las tropas rusas están ahí, luchando codo con codo con los sirios para derribar la última resistencia rebelde del país, en Idlib. El caso es que en ese ataque murieron 33 soldados turcos, que se encontraban allí apoyando a esos rebeldes.

Lo convencional hubiera sido que Turquía lanzara un reclamo a Moscú; unas cuantas declaraciones altisonantes y poco más. Pero no. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, optó por hacer algo inesperado: Abrió su frontera con Grecia y empezó a alentar, usando falsos rumores en las redes sociales, a los cerca de 3.7 millones de refugiados sirios que acoge en su país a que se marcharan a la ciudad fronteriza de Edirne para cruzar a Grecia.

Grecia en ningún momento abrió su frontera ni piensa hacerlo, pero era tarde. Miles de refugiados, también iraquíes, afganos e incluso iraníes, empezaron a agolparse en Edirne, a las puertas de la Unión Europea. En los últimos ocho días, Atenas asegura que ha evitado que más de 36 mil migrantes cruzaran a su país, y el puñado que lo logró, menos de 300 personas, fue devuelto casi a patadas hacia el lado turco del paso fronterizo de Pazarkule-Kastanies.

DRAMA HUMANITARIO. Allí, en terreno de nadie, entre las aguas del Mediterráneo, el mayor cementerio de refugiados del mundo, y la tierra prometida de la Unión Europea, se agolpan cada día más miles y miles de refugiados. Es imposible saber cuántos son, porque el gobierno turco solo fleta vehículos para llevarlos allí y marearlos, moviéndolos a lo largo de los 25 kilómetros del paso fronterizo. Y desde casi el primer día, la policía impide a los periodistas acceder a la zona.

Ante la oportunidad frustrada, algunos toman botes que el propio gobierno turco les ofrece para cruzar el río Evros, que separa a los dos países, para tratar de alcanzar Grecia, pero otros han tratado de cruzar por la fuerza la alambrada que los separa del país europeo.

BRUTALIDAD GRIEGA. La policía y el ejército griego que custodian la frontera saben que no pueden perder, pero aún así se ensañan con los migrantes, disparándoles botes de humo, pese a que la zona está llena de niños. También les disparan balines, que han dejado ya a un migrante muerto y media docena heridos, e incluso varias fuentes denuncian que usan munición real; Atenas lo niega, pero cada vez son más los reportes.

Y por si eso no fuera suficiente, peor parte se llevan los que logran cruzar, que ven como las fuerzas griegas les roban todas sus pertenencias, hasta los zapatos, y los regresan al lado turco. Y entre tanto, los dirigentes de la UE han aplaudido la reacción griega.

LOS REFUGIADOS COMO ARMA. La prueba de que Turquía desea y ha forzado esta crisis migratoria es que cuando los refugiados se dan cuenta del engaño, y de que no hay manera de cruzar a Grecia, tampoco los dejan regresar. El gobierno turco fleta autobuses para llevarlos a la frontera, pero se niega a recoger a nadie de regreso. Ankara quiere que se conviertan en problema de la Unión Europea, y Erdogan argumenta que ya está harto.

En 2016, Ankara y Bruselas firmaron un acuerdo para que Turquía se convirtiera en tercer país seguro, y esencialmente, igual que se ha debatido en América con Estados Unidos, se quedara a los migrantes que querían llegar a territorio comunitario. A cambio, el país recibiría 6 mil millones de euros, de los cuales ya ha cobrado algo más de la mitad.

Sin embargo, esta semana el presidente turco denunciaba que eso ya no sirve de nada porque, según su versión, acoger a estos refugiados ya le ha costado 40 mil millones de euros. Es difícil saber hasta qué punto es cierto, porque Erdogan también se pasea asegurando que ya han cruzado a Grecia 149 mil migrantes y que “pronto lo hará un millón”.

EL VÍNCULO ENTRE GRECIA Y SIRIA. La Unión Europea ofreció a Turquía añadir mil millones de euros más al acuerdo de 2016, pero el lunes Erdogan aseguró que ya no quiere el dinero de Europa, e insistió en que Bruselas debe “compartir la carga” de los refugiados.

Pero esa “carga” que son los seres humanos huyendo de la guerra, se refiere también a Siria. Desde diciembre, cuando el régimen de Al Asad lanzó el asalto sobre la región del norte del país, y luego se sumó a la campaña Turquía, cerca de un millón de personas ha huido de sus casas y se agolpa precariamente en campos de refugiados desbordados.

Por ello, con esta maniobra Erdogan trata de lograr que la UE abra sus fronteras para usarlas como válvula de escape por si sus propias aventuras en Idlib lo terminan obligando a acoger a este otro millón de refugiados que, por ahora, sigue en Siria.

Pero mientras ese escenario no llega, el presidente turco es responsable de un gigantesco engaño a miles de personas que ansían alcanzar una vida mejor. Tras cruzar a Grecia, ser detenido y devuelto a Turquía, el sirio Abdulrezak relataba a El País: “Lo intentaré de nuevo. Si quieren, que me maten, no temo a la muerte. Pero juro que lo seguiré intentando”.