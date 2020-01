Por una educación eudemonista.

En México, más de 34 millones de alumnos y maestros desde el nivel básico a superior, han regresado esta semana a las aulas, la mayoría para concluir el ciclo escolar iniciado durante 2019, lo hacen con mucha emoción por reencontrarse con sus compañeros, con energía y propósitos renovados, después de los días de asueto y las entrañables oportunidades que brindan estas fechas de compartir con familiares y amigos.

Cuando un nuevo año inicia, nos sentimos invitados a expresar sin inhibiciones nuestros deseos de parabienes y muchos momentos felices a quienes que nos rodean; hoy, creo aún estar a tiempo de enviar a ustedes estimados lectores, una enorme cantidad de buenos deseos, esperando que durante este año 2020 todos sus sueños se cumplan, reciban muchas bendiciones y sean felices en compañía de sus seres queridos.

Además de esa invaluable oportunidad de expresar nuestros deseos de bienestar a los demás, también, el final de un ciclo y el inicio de otro son propicios para la reflexión, la evaluación de lo logrado y fijar nuevas metas; una nueva fecha de referencia común a todos es una guía en nuestro arduo trabajo para cumplir nuestros sueños, los cuales casi invariablemente, incluyen el deseo de mejorar algún aspecto de nuestra vida. En cualquier caso, el fin último de todo lo que hacemos en la vida para cumplir nuestros propósitos es: ser mejores personas humanas y ser felices.

Pienso, que en ambos casos, estaríamos frente a la educación, en el sentido más profundo y potente que el término nos inspira: la educación para “ser más” persona humana y la educación para ser felices. Nos dice W. Von Humboldt que la educación vista como formación, se vincula estrechamente con el concepto de cultura, pero se refiere “…a algo más elevado y más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida espiritual y ética y se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter”. Cuando hablamos de formación de seres humanos estamos llegando a rincones interiores a los que la “simple cultura” no llega; de esta manera, pienso que de la formación de los seres humanos dependerá posteriormente su visión del mundo y de sí mismos, y es allí, donde surgen sus deseos de excelencia, es decir, de “ser más” y en todo ese camino ser felices.

¿Se educa para ser felices? Sí, la educación para la felicidad viene de: la familia, escuela, sociedad, los contenidos en los medios de comunicación incluyendo los de internet y las redes sociales, los amigos, etc. El problema es que parece ser que estamos educando mal, nuestra cultura ha construido una noción de la felicidad, que considero “no sustentable”, se rige por criterios materialistas y consumistas, nos han hecho creer, que la felicidad está en los bienes materiales, que es un estado de placer continuo, que depende del éxito, el poder, el estatus social, que los logros se deben alcanzar con el mínimo esfuerzo, que la vida puede transcurrir sin pagar ningún precio (creemos que la cultura de lo “light” nos permite hacerlo), en esta noción de felicidad esperamos que la satisfacción ocurra de manera inmediata y la frustración debe permanecer ausente. Las preguntas evidentes son: ¿Cómo es qué una educación bajo esos criterios nos ayudará a “ser más” como personas humanas? ¿Cómo es qué esa educación nos ayudará a alcanzar estados de plenitud que nos brinden felicidad? Yo no encuentro ninguna posibilidad en ello, creo que la educación para la felicidad está justamente en todo lo contario, la felicidad no viene envuelta en papeles de colores, Bertrand Russel nos dice que: para la mayoría de los hombres y mujeres, la felicidad tiene que ser una conquista, y no un regalo de los dioses; y en esta conquista, el esfuerzo —hacia fuera y hacia dentro— desempeña un papel muy importante.

Ya que esta opinión ha tomado un giro un tanto filosófico, me permitiré incluir una cita tomada de “El Precio de la Vida” de Eduardo Nicol, sobre el valor del esfuerzo:

“Todo tiene un costo, y más de lo que imaginamos, somos nosotros mismos el pago de lo que conseguimos. Consumimos nuestra propia vida sin apreciar el valor del esfuerzo, sino sólo el de la finalidad que nos dirige. Buscamos esto y lo otro: la riqueza, los honores, el poder, el respeto de los demás y la posición social. Es dudoso pues, que nuestra vida pueda tener un alto precio, si sólo lo hacemos depender del valor de las cosas. Si ponemos la intención vital en los fines, entonces es manifiesto que la consumimos en vano, pues todos son relativos y efímeros. No obstante, aunque las cosas no tuvieran valor propio, lo tienen derivado de la fuerza de amor que empleamos para conseguirlas. Y como el precio de una vida sólo depende de esta fuerza de amor, es la fuerza o el esfuerzo lo que vale por sí mismo. El esfuerzo mismo tiene siempre su valor: vale, ni más ni menos, lo que vale nuestra vida”.

La reflexión de Nicol refuerza aún más, el punto de vista de Russel sobre el esfuerzo como elemento de valor fundamental en la conquista de la felicidad. Es en el camino, donde se construye la felicidad.

Para finalizar, me gustaría completar mi opinión de esta semana, con una propuesta para sus propósitos de año nuevo tomada de la filosofía de Ignacio de Loyola, creo que incluirlos y llevarlos a la educación de nuestros alumnos e hijos, puede contribuir en su crecimiento como personas y su felicidad, así como en la de cada uno de nosotros:

Agradecer: implica estar conscientes de todo lo que tenemos, de nuestra propia vida, de las personas que amamos, de las maravillas que nos rodean; estar agradecido por ello nos hará sentir privilegiados, pensemos en tantas personas que en el mundo tienen sufrimiento y, con ello, valoraremos mucho más lo que somos y tenemos en nuestro interior y a nuestro alrededor. Vivamos agradecidos.

Ayudar: tengamos una actitud de servicio y ayuda, cuando lo hacemos miramos en lo profundo las necesidades del otro, salimos de nosotros mismos y nos compartimos. Creo que no hay una expresión más concreta de la espiritualidad como parte integral del ser humano, y sin duda es algo que causa satisfacción y crecimiento como personas. Ayudemos, siempre hay alguien que lo necesita.

Aceptemos ayuda: reconozcamos en un acto de humildad, que necesitamos de los demás para acompañar nuestros procesos de decisión o para cargar pesos con los que no podemos solos. Seamos humildes y aceptemos ayuda.

Los invito a educar para conquistar la felicidad, a través del esfuerzo, la tolerancia a la frustración y la resiliencia. La felicidad rara vez la encontraremos afuera de nosotros, la felicidad está dentro de cada uno, y crece en nuestro interior cada vez que: nos esforzamos, somos responsables, respetuosos, honestos, comprometidos, humildes, solidarios, alegres, agradecidos, amigos, etc. Permitan que lo valioso y lo bueno crezca en su interior y conduzcan la vida de sus alumnos e hijos por ese camino; no lo duden, educar personas humanas y felices es la tarea más bella y trascendente que tenemos como sociedad.