Porfi es petista y la presidencia de Morena

Morena en la Cámara de Diputados se decantó por un camino de terracería (nombre que dio la oposición al método) para mantenerse en la presidencia de la Cámara de Diputados; ayer los aliados petistas dieron la bienvenida a Porfirio Muñoz Ledo a sus filas.

Arropado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Muñoz Ledo dejó en claro que “las mayorías progresistas deben seguir predominando en la Cámara de Diputados y así hacer frente a la amenaza de la derecha”.

Durante la reunión plenaria del PT, que se realizó en sus oficinas del Palacio Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva fue contundente: “Sí estamos de acuerdo con la democracia, sí estamos de acuerdo con la participación, con la pluralidad, pero no a costa de ceder el rumbo que estamos imprimiendo en la 4T”.

El próximo sábado, el pleno camaral está citado a las 17:00 horas a instalar su sesión preparatoria para elegir a una nueva presidencia de la Mesa Directiva. La tarea es no dejársela al PAN, segundo grupo parlamentario en cuanto a número de curules.

Este diario publicó el pasado miércoles que hay tres escenarios para que la coalición Juntos Haremos Historia retenga la conducción de la agenda legislativa. Pero dos de ellas implican cambios normativos que podrían ser atacados con impugnaciones ante el Poder Judicial. Así, ayer la conversión de Porfirio se considerá el primer paso para convertir al PT en la segunda fuerza política en San Lázaro, para lo cual Morena transferirá diputados hasta que el PT tenga uno más que el PAN.

Cámara, bajo tensión

Porfirio Muñoz Ledo aceptó que es muy posible que el próximo sábado se viva una tarde de tensión ante la negativa del PAN de perder la Mesa Directiva al no contar con las dos terceras partes de los votos para presidir la mesa.

“No es la primera vez que esta Cámara tiene momentos tensionales, seguramente los va a tener el fin de semana, pero para eso estamos aquí unidos para hacer frente, parlamentariamente, a la amenaza de la derecha”.

El octogenario legislador afirmó que la Cámara no tiene por qué caer en una parálisis legislativa, “si la oposición quiere declararse en paro, pues que lo hagan. Yo no creo que lleguen muy lejos, porque son una clara minoría; he visto cientos de tomas de tribuna, la mayor parte las hemos hecho nosotros, las tribunas se toman y destoman, eso no para la acción legislativa”, reconoció el morenista.

Durante la conferencia de prensa que el guanajuatense ofreció junto con el coordinador de los petistas, Reginaldo Sandoval, Porfirio Muñoz Ledo reveló que “descubrieron” 17 amparos interpuestos en un bufete de abogados contratados por la derecha contra acuerdos y nuevas leyes que ha logrado la 4T en San Lázaro.

“Yo no puedo imaginar que un presidente, una mesa coordinada por el partido que depositó los amparos vaya a contestarlos para defender a la Cámara. Ese sólo hecho creo que debería llevar a ciertas conclusiones”, apuntó.

OLVIDAN QUE LO HICIERON. Las bancadas legislativas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) y PRD reclaman lo que sus propios partidos hicieron 12 veces en los últimos dos sexenios.

Por ejemplo, en la LX Legislatura no se respetó la disposición del artículo 17 que establece que la Mesa Directiva se elige para un año legislativo. Durante su primer año de labores, de agosto de 2006 a junio de 2007, la conducción del pleno estaba a cargo del panista Jorge Zermeño y de junio de 2007 a agosto de 2007 la concluyó la también panista María Elena Álvarez Bernal. Al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) estaba el priista Emilio Gamboa Patrón.

En tercer año de la LXI Legislatura, las bancadas dominadas por el PRI, PAN y PRD recurrieron a reformar un artículo transitorio de la Ley Orgánica para que los priistas y los del blanquiazul pudieran ejercer la Presidencia de la Mesa Directiva, pese a que ya la habían dirigido durante un año y para permitir que el PRD mantuviera los dos órganos de gobierno en San Lázaro de manera simultánea.

En el tercer año de la LXIII legislatura, no se respetó la disposición del artículo 17 de la citada ley que establece “que la Presidencia será ejercida en orden decreciente en uno de los grupos parlamentarios”. Los priistas retuvieron la Mesa Directiva con Jorge Carlos Marín y Édgar Romo, mientras el hoy líder nacional de los panistas, Marko Antonio Cortés estaba al frente de la Jucopo.