Portazo de Macron a Johnson: el brexit no es negociable

El temido divorcio traumático de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), previsto para el 31 de octubre, está más cerca que nunca, después del portazo del presidente francés, Emmanuel Macron, a la intención del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, de que se elimine del acuerdo la salvaguarda que mantendría sin fronteras la República de Irlanda (integrada en la UE) e Irlanda del Norte, bajo soberanía de Londres.

Ayer, pese a los gestos de cercanía de Johnson con Macron en el Palacio del Elíseo de París, el premier recibió un “no” a renegociar el acuerdo de Bruselas con su antecesora, Theresa May, quien precisamente dimitió del cargo por la negativa de su partido a apoyarlo en el Parlamento británico.

El miércoles fue la canciller alemana, Angela Merkel, la encargada de decirle desde Berlín que la UE apoya la intención de Dublín (y de los católicos norirlandeses) de mantener abierta la frontera, ya que ha sido decisiva no sólo para el comercio, sino sobre todo para pacificar la provincia.

En respuesta, Johnson dijo que no desea una frontera física, pero que debe haber algún tipo de control fronterizo, cuando Irlanda del Norte deje de formar parte de la UE. En cualquier caso, advirtió, Reino Unido se irá de la UE el 31 de octubre “haya o no acuerdo”, porque así lo decidieron los británicos en el referéndum de 2016 (aunque olvidó mencionar que fue ampliamente rechazado por los escoceses).