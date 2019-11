Posible, mejorar el salario mínimo para el próximo año, considera Coparmex

Al sector empresarial no le espanta un incremento del salario mínimo, señala Gustavo de Hoyos

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señaló que todavía es posible mejorar el salario mínimo para el próximo año, en un rango de entre 117 y 128 pesos.

Entrevistado en el marco del 102 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur), el líder patronal afirmó que al sector empresarial no le espanta un incremento del salario mínimo.

De Hoyos comentó que en breve los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se reunirán y sabe que esta instancia maneja una cifra similar a la que el sector empresarial considera para 2020, aunque no han tenido pláticas.

Tanto gobierno como empresarios “tienen una absoluta coincidencia de lo importante que es avanzar en un salario mínimo general cuidando nuestra economía, cuidando nuestras empresas”.

Gustavo de Hoyos apuntó que más allá del aumento de los salarios mínimos, hay una iniciativa que no se había dado nunca por parte de algunas empresas que se han pronunciado por tener una remuneración de bienestar, la cual considera que las compañías que así lo deseen, de manera voluntaria, paguen a sus empleados al menos seis mil 500 pesos en salario más prestaciones al mes.

Lo anterior, aseveró, “va muy por encima de un salario mínimo, por lo que en Coparmex lo celebramos”.