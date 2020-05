Pospone la CDMX festejo del Día de las Madres para el 10 de julio

Para no dejar sin festejo a las mamás capitalinas, el gobierno de la Ciudad de México organizará un festival que será transmitido de manera virtual para mantener la Sana Distancia.

Con un festival completamente virtual transmitido el próximo 10 de mayo a Sana Distancia, y la propuesta de posponer hasta el próximo 10 de julio la verdadera celebración del Día de la Madre, es como el gobierno local planea sortear la crisis sanitaria por COVID-19, sin dejar de lado el tradicional festejo.

De esta forma la capital del país vivirá de manera histórica y completamente diferente uno de los festejos más populares e importantes para los mexicanos, esta vez desde la comodidad de su hogar donde los regalos principales dejaron de ser flores, chocolates o salidas para ser reemplazados por la salud.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX explicó que el festival "Yo vengo a ofrecer mi corazón" será un día repleto de música, que dará inicio a las 12 del día con las imprescindibles mañanitas que serán cantadas para millones de madres mexicanas, seguidas de todo un festival musical que contará con la participación de artistas como Tania Libertad, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Daniela Romo, Nacha Guevara, Sabo Romo, EME, Guadalupe Pineda, Eugenia León, Gian Marco, Eva Ayllón y los Mariachis Gallos de México

"Queremos que sea un 10 de mayo muy particular, que sí festejemos a todas la madres, pero que sea por teléfono, con videollamada, que no hagamos reuniones familiares, que esperemos un poco para hacer reuniones familiares, y por eso la propuesta que les presentamos el día de hoy", comentó.

Por medio de las diferentes redes sociales del gobierno de la Ciudad, la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa y a través de una transmisión especial en el canal Capital 21 es donde podrá ser disfrutado el festival.

Además, la mandataria local explicó que con el fin de poder apoyar a distintos grupos de mariachis de la ciudad que debido a la contingencia sanitaria no tienen trabajo, se juntaron a 160 mariachis que con Sana Distancia grabaron su música para que su música sea transmitida a partir de las 12:40 a cambio de un apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad.

10 DE JULIO DÍA DE LA MADRE. La propuesta del cambio de fecha del Día de la Madre para el 10 de julio, anunciada por Claudia Sheinbaum fue bien recibida por los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

"Estamos haciendo un llamado para que este año celebremos el Día de las Madres el 10 de julio. Celebraríamos este 10 de mayo llamando a… en mi caso pues a mi madre, mis hijos que me llamen por teléfono, que no nos reunamos, y esperemos al 10 de julio para poder hacer realmente las reuniones familiares que normalmente hacemos, como siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con el consumismo que se genera en estos días, sino realmente lo que significa una reunión familiar", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa

Por su parte el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, detalló que se realizaron diversas consultas con la CANIRAC y Asociación de Directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES), entre otras agrupaciones restauranteras, quienes aceptaron la propuesta para llevar a cabo el festejo del Día de las Madres el próximo 10 de julio para que las familias puedan reunirse.

El presidente de la CANIRAC de la Ciudad de México, Marco Antonio Buendía, agradeció la iniciativa del Gobierno capitalino para festejar en otra fecha con reuniones familiares y comentó que ya se trabaja para reforzar medidas sanitarias e implementar nuevas para la reapertura de los negocios como menús virtuales o desechables y tomar la temperatura a los comensales.

“Para nosotros es un incentivo más porque en términos restauranteros, el 10 de mayo es el ´día del restaurantero´, es el día que estamos llenos y este 10 de mayo no lo vamos a estar, vamos a estar guardando la sana distancia. Y qué bueno que va a ser el viernes 10 de julio de 2020, porque podemos aprovechar un fin de semana para festejar a las mamás”, apuntó.

A través de un comunicado la CANIRAC informó oficialmente su apoyo hacia esta iniciativa que tiene como objetivo que los negocios, ahora cerrados por la pandemia, tengan la oportunidad de recuperar algo de las ventas regulares de esta fecha.

Además de que en este nuevo Día de las Madres participarán restaurantes, cines, tiendas departamentales y las Cámaras empresariales de la CDMX que ofrecerán actividades y eventos especiales resaltando que lo importante es la celebración y no la fecha.

ijsm