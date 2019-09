Postergan alerta de género para la CDMX

La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Gabriela Rodríguez, informó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) postergó la decisión de declarar Alerta de Género en la capital.

En entrevista, explicó que cuando las abogadas de la Conavim revisaron el mandato judicial encontraron inconsistencias, por lo que se solicitará al juez que ordenó el mecanismo rectificar algunos puntos de su fallo.

Indicó que la Conavim consideró que la sentencia del juez tiene algunos aspectos que no son precisamente lo que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que retrasa decretar la Alerta de Género.

Algunos de los aspectos detectados en el fallo judicial tienen qué ver con atribuciones que no corresponden a la Conavim, y no se incurre en desacato porque el organismo no se niega a acatar el fallo judicial, detalló Rodríguez Ramírez.

Explicó que ha tenido encuentros con integrantes de la Conavim, pero la sentencia del juez para declarar el mecanismo para combatir la violencia contra las mujeres está dirigida a esa instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación.

“A nosotros nos toca esperar la decisión, la resolución, la sentencia se va a atrasar un poco, entiendo no mucho”, dijo.

Reiteró que esta es una oportunidad para que la Ciudad de México revise la Alerta de Género que, a su juicio, no ha funcionado en los 18 estados en los que se ha declarado, y la capital del país es la entidad que más invierte en el tema.

Sin embargo, aclaró que no puede afirmar que el juez que ordenó el mecanismo en la ciudad se equivocó, pero “como ha dicho la Jefa de Gobierno, la doctora Sheinbaum, aquí son acciones y se han hecho muchísimas desde el 5 de diciembre”.

Retó a evaluar a la ciudad sobre las acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres frente al resto de los estados, y descartó que la alerta pueda degradar a la ciudad, “a estas alturas se podría declarar a todo el país en alerta”.

La funcionaria capitalina destacó que en nueve meses de la actual administración capitalina no se puede resolver el problema de la violencia contra las mujeres, que ha derivado en 26 feminicidios.

El 13 de septiembre, el Juzgado III de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Conavim declarar la Alerta de Género en la Ciudad de México, luego de que dos organizaciones ganaran un amparo.

