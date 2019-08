PRD mantendrá siglas y logotipo, afirma Estephany Santiago

Como parte de su nuevo proyecto para sobrevivir a través de aglutinar varias fuerzas y personajes en torno a “Futuro 21”, el PRD busca hacer los cambios legales a sus estatutos a fin de crear las condiciones legales que permitan esa transición político-electoral rumbo para convertirse en un contrapeso a Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de las elecciones del 2021.

Para ello realizarán un Congreso Nacional este fin de semana donde habrá de modificar sus estatutos pero de entrada, Estephany Santiago Fernández una de las dirigentes nacionales del Sol Azteca advierte que no habrá cambio de cambio de nombre o logotipo.

Es decir, según ella, el PRD se mantiene con esas siglas y el logotipo del Sol Azteca.

“El próximo fin de semana las y los perredistas iremos a un Congreso Nacional en el que habremos de revisar aspectos estatutarios, nada que tenga que ver con un cambio de nombre, de logo”, recalcó

Santiago celebró la gran respuesta positiva y apertura que diversas organizaciones, ciudadanas y ciudadanos hacia Proyecto 21 con la finalidad de construir una plataforma que genere propuestas, contrapesos, que con acciones en beneficio de la sociedad mexicana desde diversas trincheras no permitamos más retrocesos que ponen en riesgo las libertades, la democracia, la seguridad, la economía del país.

Aclaró que Futuro 21 lo integran el PRD y organizaciones como UNE, Vamos Juntos, Cambiemos MX, pero cada uno tiene una ruta y definiciones internas.

Ello luego de que en la primera Asamblea de asamblea de Futuro 21 se convocó a varios personajes entre ellos ex priistas, y de Nueva Alianza, pero también se planteó la posibilidad de que el PRD cediera su registro a este nuevo proyecto que busca convertirse en un contrapeso a López Obrador.

De acuerdo con Gabriel Quadri, excandidato presidencial de Nueva Alianza, se trata de aprovechar el registro del sol azteca para que una gran coalición de fuerzas progresistas, construyan una opción liberal, social-demócrata que haga frente a la “regresión populista que está viviendo México”.

Entre los personajes que acudieron a esta primera Asamblea están , José Narro Robles, ex rector de la UNAM y aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD, Rubén Aguilar, fue vocero presidente de Vicente Fox, Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD, Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la CDMX con el PRD, Gabriel Quadri, ex aspirante presidencial de Nueva Alianza, Beatriz Pagés, ex militante priista, Fernando Belaunzarán, exdiputado perredista y Guadalupe Acosta, expresidente nacional del PRD.

