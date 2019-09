Prefieren al padrote

Ni las sexoservidoras, que desde hace siglos claman por sus derechos, vieron con buenos ojos la propuesta del diputado morenista Temístocles Villanueva. Es más, no sólo la criticaron, sino que la destrozaron por pretender cobrar una compensación a todas las personas no asalariadas que laboren en la vía pública de la capital del país. Una de las primeras asociaciones en poner el grito en el cielo por la propuesta morenista fue la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C. Se opone al Artículo 53, por medio del cual se obligaría a los agremiados a pagar los aprovechamientos, es decir, una contribución al erario de la Ciudad de México. Para la organización, si dicho impuesto fuera exclusivo o superior para las trabajadoras sexuales, la propuesta sería discriminatoria y con tintes de explotación sexual. Es decir, prefieren al padrote. Creen que dicha propuesta se formuló con líderes de vendedores ambulantes, a quienes se les paga su colaboración en la campaña electoral del año 2018. Lo único que piden es dejarlas en paz y no meterse con su trabajo. Están felices como están.

Incierto futuro del diputado migrante

Se le viene una gran batalla a los legisladores del Congreso capitalino con el tema del diputado migrante, y es que, a pesar de que está contemplado en la Constitución de la Ciudad de México, el Partido del Trabajo presentó una iniciativa para eliminar la figura alegando que es cara, difícil de implementar y no cumple con los requisitos de representación. En pocas palabras quieren desaparecerlo y borrar ese apartado de la Carta Magna capitalina. Sin embargo no la tendrán fácil, puesto que al tema ya se subió el Instituto Electoral de la CDMX, cuyos consejeros, ya se encuentran estudiando los posibles escenarios que prevén se puedan presentar, y es que tienen bien claro que con la iniciativa petista se le quitarían sus derechos a los capitalinos que viven en el extranjero, lo que significaría un verdadero retroceso a la democracia y los logros conseguidos años atrás. Así las cosas.

Rocha cobra factura a morenistas

A la bancada de Morena no se le hizo quitar a Ricardo Rocha del canal del Congreso capitalino durante ya casi un año, y como lo dejaron vivir, ahora, con las manos en la cintura, el periodista les está cobrando la factura de los malos ratos que le han hecho pasar. El aún director de dicha área asegura que le deben entre 10 y 12 millones de pesos de rentas, pago de luz, teléfono, estacionamiento y otros gastos que se generaron en su estudio de televisión desde donde aún se transmite la señal del canal. Rocha firmó un contrato de comodato con la entonces Asamblea Legislativa del DF, en el que se establecía que el canal 21.2 podría transmitir desde el estudio de televisión del comunicador, ubicado en Insurgentes Sur, sin pagar renta mientras se elegía la sede definitiva del canal. Pasaron cuatro años y el Poder Legislativo no encontró otro lugar. Ahora, aunque a los morenistas no les guste la idea, tendrán que desembolsar y seguir dando patadas de enojo porque el comunicador lleva la de ganar.

