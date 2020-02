Premian a investigadora de la UNAM por estudio de arrecifes de coral

La investigadora Anastazia Banaszak, quien forma parte del Laboratorio de Investigación para la Conservación de Arrecifes en México, fue reconocida con el premio internacional Spotlight, por tener la investigación más innovadora y de mayor impacto.

"Estoy encantada de que el premio Spotlight presente a los arrecifes de coral este año. Estos sorprendentes ecosistemas se enfrentan a numerosos desafíos y tenemos que hacer más para comprenderlos e intentar salvarlos para las generaciones futuras”, dijo Banaszak, científica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Espero usar el premio junto con mis compañeros coautores para ayudar a organizar una conferencia internacional para destacar la investigación nueva y próxima sobre los arrecifes de coral", expresó la científica a la organización internacional sin fines de lucro Sexual Coral Reproduction (Secore).

El premio reconoce la investigación más innovadora e impactante publicada durante el año pasado; el equipo recibirá 100 mil dólares para organizar una conferencia científica internacional sobre el tema, indicó la editorial suiza de acceso abierto Frontiers, que concedió el reconocimiento.

La publicación afirma que reconoció a Banaszak y seis colegas por su excepcional colección de investigación de temas especiales sobre ciencia y conservación de los arrecifes de coral.

"La compilación cuidadosamente curada con el título 'Arrecifes de coral en el antropoceno', comprende 20 artículos de más de 100 autores contribuyentes, está disponible en línea y cuenta con más de 460 mil visitas hasta la fecha”.

La investigación expone el daño causado por la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático; ayuda a informar los esfuerzos de restauración", refirió.

El equipo de Banaszak incluye también a Michael Sweet (University of Derby); Dominic Andradi-Brown (World Wildlife Fund-US); Christan Voolstra (Universität Konstanz); Catherine Head (University of Oxford / Zoological Society of London); David Curnick (Zoological Society de Londres) y Thomas Frazer, (Universidad de Florida).

De acuerdo con la UNAM, que extendió sus felicitaciones a la investigadora, Banaszak trabaja desde hacec 19 años en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales sede del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de esa Institución en Puerto Morelos, ubicado en Quintana Roo.

Señaló que Banaszak, quien tiene un doctorado por la Universidad de California, es fotobióloga y ha participado en proyectos relacionados con el efecto de cambio climático sobre organismos arrecifales, simbiosis en corales y otros invertebrados.

Es miembro del Coral Restoration Consortium Steering Committee y presidente de la Red de Restauración del Sistema Arrecifal Mesoamericano, así como integrante del Consejo Asesor de la Reserva de la Biósfera Isla Cozumel.

