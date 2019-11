Preocupa a Morena que sustituyan área natural por “reserva biocultural”

El senador de Morena sostiene que es necesario se resuelvan los asentamientos irregulares en áreas naturales, pero se debe considerar que la pobreza no se erradica devastando la selva, como ya ha estado ocurriendo, toda vez que, de acuerdo con investigaciones, la extensión del Área Natural Protegida de Montes Azules se ha visto reducida en un 70 por ciento.

Morena, a través del senador Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su preocupación por la intención de algunos funcionarios de abrogar el decreto de área natural protegida en la Selva Lacandona para sustituirla por “reserva biocultural”, y solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informe al Senado de la República sobre esa pretensión de sustituir esa figura que protege el Área Natural Protegida de Montes Azules como un régimen especial de protección de ecosistemas y recursos naturales en Chiapas.

Es necesario —agregó— que se explique en qué consiste esa clasificación que no se contempla en la legislación y los alcances que tendrá, sobre todo cuando se menciona que la Selva sería fraccionada en tres subdivisiones para destinar mayores áreas a la ganadería y a la agricultura.

En este sentido, el senador por Chiapas también pide a la Procuraduría Agraria informe sobre la extensión y ubicación del área que ocupan los asentamientos irregulares dentro del área de Montes Azules, que originalmente era de un millón 300 mil hectáreas y la manera en que resolverá las irregularidades sobre tenencia de la tierra.

Asimismo, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejerza sus facultades legales para sancionar a quienes violen los decretos sobre las áreas naturales protegidas, en particular la reserva de la Biosfera de Montes Azules en la Selva Lacandona.

Eduardo Ramírez Aguilar recordó que entre los años 2000 y 2016 en la zona protegida se han perdido 18 mil hectáreas de área arbolada y en el resto de la Selva Lacandona la pérdida supera las 100 mil hectáreas.

Alertó que ante esa situación en la selva, en la que abonan una serie de factores como la amenaza de talamontes, cazadores, saqueadores e invasores, se ponen en riesgo más de 600 especies de vertebrados, entre los que destacan tres especies de primates, siete de las ocho especies de marsupiales y cinco de los seis felinos que existen en el país, además de las aves, mariposas y plantas.