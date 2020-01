Preocupan a López Obrador la seguridad y la salud pública

El presidente López Obrador aseguró, hace algunos días, que ninguno de los grandes problemas de la agenda nacional le quita el sueño, pero reconoce ahora que, en ese orden, la seguridad y la salud pública, constituyen sus principales preocupaciones. Y aunque desde ayer el ­Insabi es una de las tendencias principales en las redes sociales, a causa de las quejas, de los cobros ­inesperados y muy altos, que sorprenden y agobian a algunos antiguos usuarios del desaparecido Seguro Popular, parecería que el tamaño de la desinformación no ha terminado de llegar a Palacio Nacional.

Reconoce López Obrador que debe resolverse el asunto de las cuotas que cobran en los centros de alta especialidad. La comunidad de la mañanera lo pone al tanto de algunas situaciones: consultas que antes se cobraban en 80 pesos, ahora cuestan casi 500; se cobran estudios, días de internamiento, le cuentan el caso de un hombre entrevistado por la televisión, cuya madre ha fallecido y el cadáver no será entregado hasta que pague la cuenta. “Eso ocurre en los hospitales de especialidad, pero vamos a llegar a un acuerdo”, dice.

Afirma el Presidente que “hay resistencias” para aplicar el modelo del Insabi, y esas resistencias pasan por uno de sus temas recurrentes: la corrupción. Usa López Obrador un calificativo fuerte para referirse al sistema de salud pública: “estaba podrido”, y agrega: “a veces, y no todos, hacían mal uso de los recursos que se destinaban al Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, pero estamos limpiando”.

La reacción presidencial a los casos que le narran en la mañanera es inmediata, contundente: “¡Imagínense que se muera una persona y que no se permita que salga el cuerpo porque no pagan! El que hizo eso actuó no sólo de manera ilegal, sino también inhumana… les pido, a ustedes y a la gente, que me traigan los datos, los nombres de quiénes subieron las cuotas, en dónde…” Cree que “le darán vuelo a todas esas denuncias”, porque “es natural, no quieren que se terminen con esas lacras” Esto es, asegura, como una carrera de obstáculos.

Pero la gente que en estos momentos lidia con cuentas que no puede pagar, tiene otras urgencias, de momento. No serán ellos quienes le lleven al Presidente los datos de en dónde y quiénes les cobran ahora por servicios que antes les costaban unos pocos pesos, lo que sí podían pagar.

Por lo pronto, el Presidente no ha ofrecido, como lo hace con tantos temas, que lleguen a la mañanera el secretario de Salud o el titular del Insabi, para que expliquen lo que ocurre.

Insiste el Presidente: va a tomar tiempo reconstruir el sistema de salud pública. Porque no es sólo darle servicio a los mexicanos que no tienen acceso al ISSSTE o al IMSS, que son, en sus cálculos, 60% de la población. “Es que no se resuelve por decreto”, admite. La infraestructura es mala, los aparatos no sirven, falta equipo, agrega. En el caso del Seguro Popular, asegura que en algunos estados el recurso federal no se administró bien o se desvió, y había más personal administrativo que médico. Ese personal, por cierto, dejó de trabajar el último día de diciembre.

Son los medicamentos –“todavía estamos batallando con las distribuidoras”—, es la falta de médicos, de enfermeras, de especialistas. No todos quieren irse a trabajar a las zonas más alejadas, a las poblaciones pequeñas, e insiste en que hay una campaña para crear la percepción del desabasto de medicinas

Convoca el Presidente a los médicos, a las enfermeras en retiro, para que vuelvan a trabajar en lo que se consolida la planta laboral que requiere el sistema de salud. “Hay presupuesto”, dice: se refiere a un monto de 40 mil millones de pesos más que recibirá el sector salud. Ofrece que se les pagará más a los especialistas que acepten irse a laborar a las zonas remotas. Una vez más, el modelo neoliberal es responsable de la escasez de médicos.

“Se dejaron de formar especialistas, rechazando a los jóvenes, en particular en las escuelas de medicina”. Adelanta el Presidente que el lunes presentará un proyecto de la Ciudad de México: la creación de una escuela de medicina y enfermería que permitirá contar con los profesionales que se necesitan.

Promete información acerca del sistema que sustituye al Seguro Popular. ¡Qué bueno! A los pacientes les urge.

Como Donald Trump, finalmente, no hizo ningún anuncio radical la noche del lunes respecto al ataque iraní sobre bases militares estadunidenses; el comentario del presidente López Obrador es sencillo, conciliador y desde lejos: “Queremos que se solucione el conflicto mediante el diálogo y de manera pacífica”, conforme al artículo 89 constitucional, que, afirma, se vincula a la frase más célebre de Juárez, acerca del respeto al derecho ajeno. “la postura de nuestro país es ésa; no a la guerra, no al uso de la fuerza; ésa es la postura de México”.

No mucho más. Mientras la tensión Irán-Estados Unidos no escale.

Después de un año, un mes y ocho días, la Fortuna le sonríe a la fuente que cubre la mañanera y que hace fila para entrar, a las seis de la mañana, a Palacio Nacional. Este miércoles, que a las 7 de la mañana estaba a 4 grados en el centro de la ciudad de México, el presidente López Obrador, al irse a sus ocupaciones diarias, deja dicho al staff que hay que procurar café para lo asistentes. ¡Y pan!. Sí, dice mientras se marcha, mientras los reporteros se ríen. Sí alcanza para eso.