Preparan reencuentro de Julio Preciado y la banda El Recodo

Los integrantes de la banda El Recodo esperan que la recuperación de Julio Preciado, después del trasplante de riñón que se le realizó a principios de año, concluya satisfactoriamente para que su reencuentro en los escenarios sea una realidad.

"A la gente le gusta cuando nos juntamos Julio Preciado y La banda El Recodo, y no descartamos que en este 2020 se vuelva a repetir, aunque el año pasado estuvimos dos veces juntos, en el Aniversario 80 de la Banda y en Las Fiestas de Octubre, de Guadalajara", comentó Joel Lizárraga, en conferencia de prensa, minutos antes de su presentación en el carnaval de Mérida

El músico compartió que está en constante comunicación con Preciado, quien fuera vocalista de Banda El Recodo por siete años.

"Lo principal ahorita es que estamos al pendiente de la salud de Julio y cuando se sienta mejor y los médicos decidan que está al 100 por ciento, vamos a hacer algo para que la gente lo pueda apreciar, porque lo quiere y nosotros mucho más", expresó.

"Es un hecho Julio y nosotros nos volveremos a subir a cantar juntos", ahondó. Antes del concierto de La Banda El Recodo, las calles de Mérida se vistieron de colores a través de un desfile de carros alegóricos y comparsas.

La decoración de los carros alegóricos se realizó con base en los temas más populares del momento, lo mismo se vio a El príncipe Alí, hasta las princesas de Disney, también a Maléfica, Mario Bros, El gato Félix y El pájaro loco, además de aliens, e incluso algunos unicornios, entre otros personajes, llenaron las calles de Ciudad Carnaval, en Merida, Yucatán. Uno de los carros que mayor aceptación tuvo fue el que representó a la diversidad sexual.

Los invitados especiales en este desfile fueron la actriz Mariazel y el actor Ricardo Margaleff, quiénes manifestaron su alegría por formar parte de la fiesta. "Es la primera vez que me invitan, espero que no sea la última, estoy asombrada con este carnaval de Mérida que no le pide nada a ninguno del mundo", aseguró la actriz.

havh