Prepararnos para después de la crisis

Habrá vida después del parón del coronavirus. Todos los negocios que hoy están en cuarentena volverán por sus fueros una vez que pase la emergencia. Varios destinos están preparando campañas que crean entre los viajeros potenciales la expectativa de que una vez superada la cuarentena viajarán a conocerlos. No están pensando, imaginando, considerando. Están haciéndolo ya.

Les pongo el ejemplo de una campaña de Abu Dabi que tiene el propósito de generar expectativas. Ahí como en otros sitios la infraestructura no sufrió daños, sólo se necesita una limpieza integral para arrancar a toda velocidad. Otros destinos como Canadá, Kenia, Noruega, Portugal e incluso Gran Bretaña también se mueven en ese sentido. El mundo callado de ahora regresará a la normalidad y al júbilo.

También México está presente con el video promocional Love You Soon. El video está bien, pero estará mejor que la comunidad turística del país conforme un frente unido para dar una batalla que no tendrá cuartel. México cuenta con un secretario de Turismo, Miguel Torruco, con más de cuatro décadas de experiencia en el sector que conoce de primera mano.

Lo que ha venido pasando es que tanto los secretarios de Turismo como los titulares de los diversos fideicomisos para la promoción demandan entablar mesas de diálogo para alcanzar acuerdos conjuntos, pues si bien hay destinos que por su fuerza pueden emprender sus propios proyectos, nada se compara con el trabajo en equipo.

México está considerado entre los tres primeros lugares de eficiencia en sus campañas de promoción en momentos de crisis.

Más allá de frases de ocasión, la unidad es una fortaleza. Ya hay varias propuestas sobre la mesa. Lo seguro es que el relanzamiento de la actividad no es opcional, tiene que hacerse de manera obligatoria para no quedar al margen de la repartición de beneficios. Todas las naciones están ansiosas de echar andar sus cajas registradoras, México también. Hay mucho en juego.