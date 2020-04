Presenta CDMX App para informar de saturación de hospitales por COVID-19

El gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento de una aplicación y página web, por medio de la cual, las personas que decidan acudir a algún hospital para ser atendidos por COVID-19 localicen uno de los 54 hospitales autorizados para tratar esta enfermedad que se encuentre más cerca, así como la disponibilidad para brindar atención médica y con espacio para intubación.

Por medio de la aplicación "App CDMX", disponible tanto para Android como para IOS y la página web www.hospitales.covid19.cdmx.gob.mx fue habilitado el módulo llamado "Hospitales" en el que por medio de un mapa se podrá localizar el centro hospitalario más cercano al domicilio del solicitante y en códigos de color, que van del rojo que significa sin cupo, el amarillo para una disponibilidad media y el verde para hospitales con disponibilidad.

Sheinbaum, detalló que la nueva página y la aplicación para celulares permitirá conocer la capacidad de los hospitales de la Ciudad de México y su zona conurbada, con el propósito de que acuda la población que presente síntomas graves por COVID-19 y también contribuirá a la efectividad en el traslado de personas por las ambulancias.

Por otra parte, resaltó el mensaje a la unidad para cuidar la salud de los habitantes de la Ciudad de México y del país, así como el llamado para atender todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales y federales, a fin de enfrentar de forma conjunta la epidemia de COVID-19.

“Aquí todos tenemos que ser responsables, está en juego la vida de las personas. Hemos visto lo que ha pasado en otros países; se han tomado medidas a tiempo en nuestra ciudad y en el país para no llegar a la saturación hospitalaria y es importante que no hagamos llamados que pueden llegar a ser irresponsables, en la medida que se le oriente a las personas que no tomen la Sana Distancia y que regresen a sus labores de manera normal”, expresó.

havh