Presenta Chivas a Ricardo Peláez y ratifica a Fernando Tena

De manera oficial fue presentado Ricardo Peláez Linares como el director deportivo del Guadalajara, el encargado de hacer dicha presentación fue el presidente de Chivas, Amaury Vergara y de la misma forma dieron el respaldo a Luis Fernando Tena para continuar al frente del equipo para el siguiente torneo.

Por su parte Ricardo Peláez dejó en claro sus objetivos en Chivas, detalló que llega para ganar títulos y no para estar peleando el descenso.

“Me siento orgulloso, comprometido. En Chivas se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasado. En esta institución a partir de ahora se va a hablar de campeonatos, Liguillas, éxitos deportivos, se acabó el tema de pelear los últimos lugares. Estamos conformando junto a la directiva un gran plantel, uno muy competitivo”, sentenció Peláez Linares.

“Es muy común llegar a una institución y empezar a quitar cosas y mover y todo está mal, he llegado a una institución con muchas cosas rescatables, vamos a aprovechar la gente que trabaja día a día y vamos a lograr lo que se merece”.

El nuevo presidente deportivo de Chivas agradeció la oportunidad y les señaló que de ahora en adelante bajo su gestión exigirá al Rebaño es meterse a la Liguilla, pues ya pesa la ausencia de cinco torneos en fila sin poder meterse a la fiesta grande.

“Ya no hablar de cociente, pensar en grande, pensar que la calificación es una obligación, es lo menos. Estamos haciendo los esfuerzos económicos para lograrlo, tenemos un buen cuerpo técnico. He tenido la suerte de levantar trofeos con todos los técnicos que he levantado y está no va a ser la excepción”

Por su parte el director deportivo Amaury Vergara dejó en claro que bajo su mando se vivirán momentos importantes, siendo uno fundamental el darle orden a toda la estructura del club, algo que será único y no antes visto en la institución tapatía.

“En los 5 meses a cargo de la presidencia me he dado a la tarea de reestructuras lo que nos estaba haciendo falta, poner objetivos, criticarnos nosotros mismos para que este equipo vuelva a la senda del triunfo. Es importante que estamos presentando una dirección que sentimos que completa al gran equipo de trabajo, junto a jugadores y cuerpo técnico. Vamos a tener un equipo de primera”, compartió Vergara.

Amaury dijo que anteriormente eran más conservadores, pero en este momento podrán hacerlo buscando los resultados importantes a corto plazo, sin descuidar lo que están cocinando a futuro, principalmente en la cantera.

“Manejar un equipo de futbol no es cualquier cosa, es un negocio complicado. En los últimos años hemos recompuesto varios problemas. Me tengo que hacer responsable de todo, tenía un plan de ser conservadores en algunos aspectos, fueron tiempos difíciles, se juntaron problemas, los resultados deportivos también. Esa etapa ya quedó atrás. Estamos más unidos que nunca, más entusiasmados. Vamos en el camino adecuado, todo es está juntando para que las cosas cambien”.

De la misma forma durante la conferencia fue anunciada la continuidad de Luis Fernando Tena al frente del equipo, fue Ricardo Peláez quien entregó una chamarra de chivas al entrenador para hacer oficial su cargo como director técnico para el siguiente torneo.

