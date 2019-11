Presentará la UNAM 12 joyas de las letras de India en la FIL de Guadalajara

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) existe un taller de traducción de literatura anglo-india que ha hecho posible que algunos cuentos de R. K. Narayan (Chennai, 1906-2001) lleguen al español y en los próximos días, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presentarán la traducción de 12 relatos infantiles y juveniles escritos por autores como Rabindranath Tagore y un cuento sobre Mahatma Gandhi.

Crónica presenta una entrevista con Wendy Phillips Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien platica cómo es el trabajo en el taller de traducción y recomienda algunos libros icónicos de India que se encuentran en español.

India tiene 22 lenguas oficiales, 8 tipos de escritura y una literatura de 4 mil años por lo que los temas que abordan sus autores son tan diversos que van desde mitos fundacionales, hasta lo erótico, el cuidado al medio ambiente, el budismo y el realismo mágico, por mencionar algunos.

POR PRIMERA VEZ AL ESPAÑOL. El taller de traducción de literatura anglo-india del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM lo conforman siete traductores egresados de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas y su reciente encomienda fue traducir cuentos infantiles seleccionados por National Book Trust, la principal editorial en India.

“Trabajamos 12 textos que presentaremos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y son libros importantes en la India que publica National Book Trust, el equivalente a nuestro Fondo de Cultura Económica. Son libros que se traducen para hacer su entrada al público hispánico”, comenta Wendy Phillips Rodríguez.

Entre esos cuentos hay uno del poeta bengalí y Premio Nobel de Literatura 1913, Rabindranath Tagore (Calcuta, 1861-1941); una adaptación de la historia de la vida de Mahatma Gandhi para niños y un cuento sobre el té.

“También está el libro de literatura infantil más hermoso que he leído, se llama Un amigo por siempre, que contiene toda la filosofía de la India narrada de tal forma que los niños de tres años en adelante puedan leerla de forma sencilla”, expresa la especialista en literatura sánscrita.

Actualmente en India, añade Phillips Rodríguez, la literatura infantil y juvenil es algo a lo que apuestan las editoriales, con especial énfasis en temas de conciencia ecológica.

“Varios de los libros que tradujimos ya tienen insertado el tema del cuidado del ambiente y curiosamente esto que podría parecer de muy avanzada es regresar a los valores tradicionales de la cultura india en la que todo proviene de una fuente común. Es decir, el afectar al otro, sea el prójimo, un animal, una planta o al mundo, en realidad es recibir una repercusión hacia nosotros mismos”, detalla.

Alejandro Serrano, uno de los integrantes del taller de traducción de la UNAM, platica su experiencia. “Me tocó traducir Un cuento sobre el té, que es para jóvenes, y me di cuenta que no sabía nada del té. Al empezar a investigar tuve que conocer la planta del té, cómo se cultiva, cuál es el tipo de tierra que se necesita, qué fertilizante se usa. Tuvimos que llamar a la Academia Mexicana del Té para que nos explicaran los procesos”, señala.

Otra traductora, Sara Arauna, también comparte su experiencia con los textos indios. “Me gustó el desafío de comprender la carga ideológica del texto. Me tocó traducir un libro sobre la soledad y a todos nos pareció devastador porque el final es reflexivo y triste. Fue un reto ver la carga filosófica tan naturalizada y que se le acerque a los niños de muy temprana edad”, indica.

Maximiliano Fernández, un miembro más del taller de traducción, narra su experiencia con un cuento sobre la vida de Gandhi. “Traduje una recopilación de historias sobre la vida Gandhi donde se narran anécdotas de su niñez, juventud y ya cuando está en la lucha de la independencia de la India. Existen las dificultades propias de traducir de otro idioma, pero con este texto también está la dificultad de traducir una cultura bastante alejada de la occidental porque cosas que nos parecen tan naturales como la Navidad para ellos no existe, ellos festejan el Diwali”, comenta.

Sobre la fiesta del Diwali, la investigadora Wendy Phillips Rodríguez explica que es una celebración basada en uno de los clásicos literarios: Ramayana.

“Es una fiesta nacional y está fundamentada en el Ramayana, en un episodio de esa epopeya: el regreso de Rama a su reino. Tiene muchos significados religiosos, espirituales y mucha gente lo considera el regreso del bien al mundo, por eso también marca el Año Nuevo de la India”.

— Entonces en la India, ¿literatura clásica es sinónimo de historia?

— En la parte antigua de la India es muy difícil distinguir la literatura de la historia. Para estudiar el pasado de la India debes navegar en la religión, en la historia del pensamiento y en la literatura. Ya cuando nos acercamos a la India moderna o contemporánea poco a poco empezamos a tener fechas más claras, pero cuando vamos a la parte de la historia nos empezamos a adentrar en el mito.

DERECHOS DE R.K. NARAYAN. El taller de traducción de literatura anglo-india que dirige Wendy Phillips Rodríguez inició con la interpretación de cuentos de uno de los máximos autores indios: R. K. Narayan (1906-2001).

“Di un curso llamado Realismo mágico en la literatura española y novela anglo-india en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; entonces, al estudiar las obras surgió la inquietud de traducir a los autores de la India como parte del material para el grupo e hicimos varias de Narayan”, narra.

Sin imaginar lo que sucedería y motivada por sus alumnos, la experta de la UNAM preguntó si podían traducir algunos cuentos de Narayan para que los hispanohablantes conocieran su obra, la respuesta desde la India fue positiva.

“Jamás nos imaginamos que nos iban a decir que sí y por suerte nos cedieron los derechos de traducción al español. Así fue como publicamos 8 días en Malgudi”, recuerda.

Phillips Rodríguez explica que el genio narrativo de Narayan se suele comparar con Dickens, Chéjov o Faulkner ya que sus obras fueron escritas durante el movimiento de la independencia de la India, y la India que plantea es como si no hubiera cambiado, en el sentido de que su cultura milenaria está presente y nada estuviera sentado en la modernidad.

R. K. Narayan nació en el sur de la India, aprendió inglés en la escuela y cuando se decidió a escribir profesionalmente eligió esa lengua como su medio de expresión.

“La maravilla de Narayan es que cosas que sólo se escribían en lenguas propias, las empezó a escribir en inglés y eso hizo que el inglés sonará renovado. De pronto mostró un mundo de encantadores de serpientes, de estatuas que se mueven, de dioses que bajan del cielo y lo cuenta de manera tan sencilla que el lector queda maravillado”, comenta.

Uno de los principales escenarios del autor anglo-indio es Malgudi, una aldea imaginaria que gracias a la narración de Narayan, hace que los lectores crean que ese lugar existe.

EROTISMO, BUDA Y MITOS. En India existen 22 lenguas oficiales y el inglés, y dependiendo del estado se utiliza la lengua local, el inglés o en ocasiones, el hindi. Dicho país cuenta con 4 milenios de producción literaria, siendo el Ramayana y Mahabharata las obras más importantes, ya que son la fundación de la civilización india.

Además de que la producción literaria se hace en las lenguas de cada estado, también existe literatura anglo-india, es decir, la que se produce en inglés por escritores que viven en la India o que son parte de la diáspora en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá.

¿Qué obras de la India están disponible en español?, es una pregunta que responde la investigadora Wendy Phillips Rodríguez.

La primera que menciona es Jãtakas. Antes del Buddha. Relatos budistas de la India, editado por Aldus y traducido por Roberto García Fernández.

“Son relatos que nos cuentan la historia de Buda antes de que naciera como Siddhartha Gautama, por ejemplo, cuando Buda era un pajarito. Las historias son muy interesantes y muchas, de hecho ya las conocemos, porque las fábulas siempre emprenden un gran viaje y muchas provienen de la India. Con este libro se puede entender la cosmovisión budista y su forma de pensamiento”, asevera.

Otro libro en español es Madre por conveniencia o El manual de la cortesana perfecta, de Ksemendra, editado por Trotta Editorial y traducido por Óscar Figueroa. Esta obra se considera erótica porque narra cómo Kankali inicia a la joven aprendiz Kalavati en las artes de seducir hombres y dejarlos sin dinero.

“En la India existe una gran cantidad de libros dedicados a lo erótico, por ejemplo, el Kamasutra es el más mencionado, pero también hay poesía y novela como Madre por conveniencia que nos cuenta la historia de una madrota que le explica a una prostituta lo que debe hacer para sacarle dinero a los hombres. Es un libro pícaro con una crítica social muy aguda”, detalla.

La investigadora de la UNAM recomienda otro libro icónico y con varias traducciones al español: Bhagavad Gita. “Es la obra más leída fuera de la India y dentro de la India, es una obra con mucha influencia, por ejemplo, para Gandhi fue muy importante en su lucha por la independencia de la India e incluso, muchos autores occidentales la han tenido cerca de su corazón, pensamiento y producción, es el caso de Julio Cortázar”, señala.

Bhagavad Gita es un episodio del Mahabharata en donde dos grupos de primos están a punto de pelear.

“Van a entrar a una guerra por un reino y uno de ellos, al ver enfrente a sus familiares, maestros y personas que quiere, reflexiona: no quiero pelear, no me importa el reino ¿por qué tendría que matar a las personas que son queridas para mí? Entonces ahí hay una aparición del dios Krishna que está fungiendo como su maestro y despliega ante él una serie de preceptos y sabiduría que pone su decisión de pelear o no pelear en otra perspectiva”, detalla.

Ese libro muchas veces es traducido como El canto del bienaventurado y la investigadora de la UNAM recomienda la traducción hecha por el español Juan Arnau para la editorial Atalanta.

Otra obra traducida al español es Upanishad, por Óscar Pujol bajo el título La sabiduría del bosque. “Todos los que se acercan al estudio de la India desde el punto de vista religioso o espiritual llegan a ese texto, que son diálogos creados de manera especulativa para profundizar en el pensamiento tradicional y espiritual de la India antigua”, indica.